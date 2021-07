» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 25/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Semblanzas entre hermanos:

25 de Julio de 2021 - Año II - Edición Nº 142 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina JORNADA DE ORACIÓN POR LOS MUERTOS CAUSA DE LA PANDEMIA En un clima de especial emoción se celebraron las misas en la entrada al Cementerio Municipal oficiada por los Padres Giovanni Guarino y Fernando Crevatin con motivo de la Jornada nacional por los fallecidos a causa de la pandemia. La misa concelebrada en la Catedral Santa Florentina fue presidida por nuestro obispo auxiliar Mons. Justo Rodriguez Gallego, quien en su homilía nos decía: La pandemia está trayendo muchas consecuencias dolorosa, porque muchos fallecieron a solas, sin la cercanía de los familiares, a veces incluso sin los auxilios espirituales, sin los últimos sacramentos porque no había autorización para que accedieran los sacerdotes. Hoy rezamos por todos los difuntos. Rezamos por todos juntos, pero no nos olvidemos que el Señor los recibe uno a uno. El Señor nos ama personalmente por eso ninguno de nuestros difuntos es anónimo. Al Señor no se les pierde ninguno. Si le preguntáramos amorosamente a Jesús ¿por qué ha permitido esta pandemia?, Él nos respondería "Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?". En este tiempo de prueba, el Señor nos quiere hacer crecer en la fe porque Jesús es la vida, es la fuente de la vida. El dolor por nuestros seres queridos debe hacernos comprender que no sabemos ni el día ni la hora y que siempre debemos estar preparados. Jesús nos dice "estén atentos", no perdamos nuestro tiempo, sino que amemos. Si amamos estamos preparados. Los auxilios espirituales son esenciales, de ahí la importancia de los sacramentos: de poder confesarse, de poder comulgar, de recibir el santo viático y de preparar el encuentro definitivo con el Señor. La responsabilidad es de todos, de la familia y de la familia más grande que es la Iglesia. Mons. Justo, también nos ayudó a visualizar la importancia de velar a nuestros difuntos. Velar que significa vigilar y orar por ese difunto. Esa oración crea un clima para los que están dolidos porque se le abre la inteligencia y el corazón a la fe. No podemos perder la costumbre de velar a nuestros difuntos y acompañar en el duelo a la familia. Oremos con fe por nuestros difuntos, por sus familiares y por todos los que están transitando este tiempo de prueba.

PRIMERA JORNADA DE LOS ADULTOS MAYORES Compartimos la reflexión de nuestro obispo Mons. Pedro Laxague sobre el significado de la primera Jornada mundial de los abuelos y los adultos mayores: "Una de las claves del mensaje del Santo Padre es justamente pensar qué es lo que pueden dar los adultos mayores a la sociedad y no tanto lo que nosotros quizá podemos hacer por ellos". "El Papa "a través de su hermoso mensaje" nos dice que los abuelos tienen que transmitir la fe a los jóvenes, cuidar a los pequeños y custodiar las raíces. La vocación de todos los abuelos es una riqueza humana muy grande. Este tiempo particular de pandemia nos invita a celebrar de una manera especial". El obispo Pedro Laxague reflexionó que: "los abuelos y ancianos han sufrido. Sin duda, porque tienen miedo de salir. Se les ha incorporado mucho esto de no salir, eso se hace duro. Muchos no conocieron a sus nietos o bisnietos que han nacido en este tiempo y salvo por una foto, esto cuesta. La ayuda la podemos dar a través de la oración, de una cercanía. Esto hace que se sientan rodeados, es un gran don. Lo virtual se nos hace presencial. Nos genera emoción y cercanía". "Nos dice el Papa, todos los abuelos y los mayores pueden renovarse en la fe. Esto lo hemos acompañado desde el área de Adultos Mayores de la CEVILAF. Los abuelos y las abuelas pueden ser evangelizadores, miembros activos de la sociedad. Todos somos hermanos, Dios no se jubila. Cuando uno lo vive desde la fe, uno comienza a sentir lo mismo". "El recuerdo de los abuelos anima a los más jóvenes, a animarse. La riqueza espiritual y humana que tienen los abuelos es fuente de enseñanza. Debemos darles tiempo para que puedan transmitir su conocimiento. Les diría a los jóvenes que se acerquen, que no discutan, que escuchen, que observen. Como decía el profeta Joel, "los sueños de los ancianos se transformaran en misiones que lo jóvenes podrán hacer"". "Debemos "perder un tiempo" y dedicarle un ratito, regalarles un tiempo a nuestros mayores. Esta acción los hace revivir. Este domingo ofreceremos una liturgia preparada, gestos, oraciones y misas que nos acerquen a los mayores". El texto completo del mensaje del Papa Francisco se puede leer en: https://bit.ly/2Tm804e

CENA DE RECAUDACIÓN POR EL HOGAR DE NIÑOS El próximo 6 de Agosto se realizará la 9º Cena de Recaudación de Fondos para el Hogar de niños "Nuestra Señora de Lourdes". Esta institución, que este 2021cumplió sus 40 años necesita del apoyo solidario de la comunidad de Campana para seguir desarrollando su importante misión en favor del cuidado y defensa de los niños porque está atravesando un difícil momento desde lo económico producto de la pandemia. Comprando un cubierto virtual podrás ayudar al sostenimiento de esta obra y a la vez participar de sorpresas y sorteos durante la transmisión del evento. Más información en: https://donamos.org/hogar/cenavitual2021/ ¡¡¡Esperamos su ayuda!!!

RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL SANTA FLORENTINA Necesitamos de tus donaciones para seguir con la puesta en valor del templo parroquial. Puedes hacer tu aporte en las colectas de las misas o personalmente en la Secretaria parroquial o mediante una transferencia bancaria a la: Cuenta Corriente en pesos: 075-008430/7 CBU - Parroquia Santa Florentina: 0720075520000000843072 Alias: ALMA.MUELLE.TERMO ¡Con la colaboración de todos, podremos hacerlo posible! PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

