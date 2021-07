» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 25/jul/2021 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

Alteraciones visuales en pacientes con TDAH

Por Dra. Elisabeth Aliendro Alcat













Elisabeth Aliendro Alcat

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos del neurodesarrollo más comúnmente observados en la infancia. Los niños con TDAH tienen dificultades para mantener la atención de manera prolongada y se caracterizan por actitudes impulsivas y comportamiento hiperactivo, lo cual suele interferir en su vida diaria, tanto en su entorno social, como familiar y escolar. Cuando se sospecha de TDAH, es común descartar cualquier problema neurológico que pueda estar causando estos problemas en el comportamiento pero todavía no es muy común la derivación a oftalmología para detectar si existe alguna patología o disfunción visual que pueda interferir en la atención de los niños. ¿Podrían los niños con TDAH tener además problemas de visión asociados? Si, tienen síntomas visuales como dificultades en la lectura y escritura, visión borrosa o doble, saltan mal de línea al leer o tienen molestias en las tareas de visión próxima asociadas a fatiga ocular y dolores de cabeza. Por ello, si no se realiza un estudio de todas las habilidades visuales y del funcionamiento del sistema binocular, podríamos pasar por alto ciertas disfunciones visuales relacionadas con estos síntomas. Pese a que la insuficiencia de convergencia se pueda tratar mediante terapia visual, no quiere decir que el problema de atención e hiperactividad se corrija, pero sí que puede influir en que el niño esté más cómodo cuando realiza tareas en visión próxima que le requieran atención visual sostenida. La importancia del tratamiento multidisciplinar Es importante destacar que para diagnosticar de TDAH hay que tener en cuenta otras deficiencias sensoriales, motoras y/o emocionales que pueden estar influyendo en el comportamiento de los niños. Por ello, considero que es extremadamente necesario realizar las diversas evaluaciones. Esta gran prevalencia de síntomas visuales en pacientes con TDAH hace que sea muy necesaria la valoración completa del sistema visual, tanto del estado estructural y funcional por tu oftalmóloga de confianza. Como repito siempre la salud visual de nuestros niños es esencial para tener un adulto lleno de oportunidades.



Elisabeth Aliendro Alcat, Oftalmóloga Infantil (M.P. 550651 - M.N. 154387) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

NotiCMR:

Alteraciones visuales en pacientes con TDAH

Por Dra. Elisabeth Aliendro Alcat

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: