Los que miden con distinta vara (en fútbol)

Por Hugo Del Teso















Hugo Del Teso Uno de los clubes más importantes del fútbol argentino se queja de las pocas sanciones que tiene a favor y es uno de más penales a favor, en los últimos 3.213 partidos le otorgaron 602. Solo lo supera River que en 3215 encuentros le dieron 634, desde el año 1931 en los torneos de primera división, Boca concentra el 5,63 % del total y River el 5,89 % entre los tres restantes, Independiente, Racing y San Lorenzo de Almagro se reparten en promedio 1,80 % cada uno los penales a favor. Varios programas deportivos en TV y Radios opinaron durante una semana sobre lo acontecido en Belo Horizonte, Brasil entre Atlético Mineiro y Boca Jrs. Uno por ejemplo Presión Alta en TyC Sports No Var Más! Boca fuera de la Copa, lo de esta noche fue un robo a mano armada, a Carlos Zambrano, Sebastián Villa y al entrenador de arqueros Gayoso, la Policía los quiso detener. Lo dijo JULITO PAVONI y a Boca lo sacaron desde una oficina tomando whisky y fumando habano, no le ganaron a un equipo horrible como Mineiro! Esto del V.A.R. está cagando al fútbol en los dos partidos perjudicaron a Boca. OMAR LABRUNA. Ojalá el V.A.R. nunca llegue al fútbol argentino! Lo dijo ARIEL RODRIGUEZ. Fue el peor robo de los últimos treinta años! GRINGO CINGOLANI En los serios incidentes en el vestuario de Boca la policía reprimió con gases a jugadores y dirigentes pues estos fueron a las cabinas del V.A.R. Dijo el vicepresidente del Club Atlético Boca Juniors: "Es lamentable, vergonzoso, Boca ganó los dos partidos pero si no te cobran los goles, no es serio". Un día antes de iniciar el 1er partido de la Liga Profesional 2021 el jugador Ramírez del equipo de primera división del Club Atlético San Lorenzo de Almagro recibió a la mañana un llamado del vicepresidente Román Riquelme, instándolo a no concentrarse en el partido ante Arsenal, pues si jugaba no podía fichar por otro Club y le ofreció jugar en Boca y el ex Talleres así lo hizo. ("Eso no es lamentable, vergonzoso, Sr. ídolo Nº 1 del periodista deportivo "neutral" Horacio Pagani, que lo mide a "Ud." con su vara personal? Personalmente creo que si los penales a favor de Boca se hubieran "todos" convertidos no hubieran protestado por el V.A.R. tendrían que practicar todos sus jugadores varios meses tiros penales en la "CANDELA". ¿Todavía existe?



