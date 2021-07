DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA lunes, 26/jul/2021 - 10:28

Edición Digital El Tiempo en Campana 10ºC Cubierto por TuTiempo.net Seguir a @LADdigital Locales Política y Economía Locales Info General Locales Policiales Locales Espectáculos Nacionales » Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 25/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

Rincón Tuerca









GT 900: La categoria está desarrollando durante este fin de semana otra carrera del Campeonato en el autódromo de Bradsen con un gran premio con pilotos invitados con sus dos clases A y B y otro parque interesante de máquinas. ENTENDER: Si bien todo está encaminado para continuar en el campeonato de los karting el armado de su vehículo parece que entre su motorista y el encargado de poner el tema de los presupuestos no se pueden entender con el dinero.??¡ GIRAR: Todos los meses va a girar con su karting al kartódromo de Zárate para matar esas ganas de correr y después retoma a su vida laboral pero hasta el año próximo tiene claro Carly Bava que no se subirá a un auto de carrera. PROYECTO: En realidad el representante de Zárate apunta todo para la próxima temporada donde hay un proyecto de volver a correr en el TC Mouras con el mismo equipo con el cual venía corriendo este año en el Turismo Cuatromil Argentino. PODER: Luego de la última carrera en la categoria Kart Plus Emiliano Falivene en zona de Boxes dejó entrever que tiene todo casi arreglado para poder realizar lo que resta del campeonato en la categoria mencionada. OBTENER: Viene de correr en el autódromo de Dolores en la Clase Light de la categoria TC Bonaerense el representante de Zárate Fernando Rivas donde viene de obtener un podio con una trabajada carrera y terminó tercero donde sumó puntos importantes para el campeonato con la motorización de Berra. TERCERO: Por su parte el campanense Juan Pablo Galliano desarrolló su actividad en la categoria TC Bonaerense en Dolores donde llegó tercero realizando otro podio con la cupecita Chevrolet en laClase Acon la motorización de Ciccia el chasis a cargo de Bianchi y el asesoramiento de su padre Marcelo. DESMENTIR: Continuando con Galliano el propio piloto salió a desmentir que su hermano Juan vaya a correr en la categoria ni tampoco va a armar la segunda Cupecita que está en el galpón con el asesoramiento de su padre Marcelo y el consejo de su madre Laura. Mirá vos! PICADAS: La última presentación de las picadas en el Picódromo de San Pedro si bien arrancó su espectáculo el mismo se debió de suspender por las cuestiones climáticas dado que se largó a llover lo que impidio que la fecha programada se desarrolle. DEBERAN: Esto no posibilitó que Mauro Salerno como Polo Fariña debieron quedarse sin correr esperando ahora una nueva posibilidad en la próxima fecha. HERMANOS: Nueva presentación de la categoria National de Rotax en la provincia de Córdoba donde los hermanos Panetta participaron en laClase Micro Max donde Bautista ganó las dos carreras mientras que su hermano Santino terminó segundo en una y décimo segundo en la otra finalmente la rotura del cable del acelerador. PRIMO: Aunque aún nada está decidido Dante Troncoso ya acompaña a las carreras a sus primos y en un tiempo quizás no prolongado el pueda subirse aun karting para ser parte del equipo de Bautista y Santino. No contaban con mi astucia!... GANADORES: La categoria Alma viene de correr en el autódromo de La Plata donde los ganadores fueron en el TC 1100: Gastón D´Angelo, Clase Dos: Nicolas Lago, Clase Tres: Matías Devotto, TC 1600: Leonel Oliveras y en la Clase Promocional: Lucas Souto. COMPLICO: El abuelo salió campeón en autos con techo el padre salió campeón en karting y ahora el pibe quiere seguir los pasos de su familia y espera que le compren un karting, el tema se complicó cuando la mamá de la criatura se enteró que había una posibilidad de concretar el sueño de llegar a correr y Damila aseguró que lo hecha de la casa al padre y al abuelo. Que no cunda el pánico! INAUGURACION: Cada vez falta menos para la inauguración formal de la estructura y oficial del equipo JRT en nuestra ciudad donde las nuevas instalaciones son un lujo para esta zona donde allí se están atendiendo autos de diferentes categorias a nivel nacional y zonal. FORMULA UNO NACIONAL: La categoria visita el autódromo capitalino para llevar adelante otra fecha del campeonato con su habitual parque de máquinas que sigue avanzando y creciendo su parque. IAME: Esta especialidad del karting está desarrollando este fin de semana una nueva carrera del presente campeonato con otro parque interesante de máquinas donde arrancan desde las 10 hs en el kartódromo de. (A confirmar). QUEDAR: La clase tres de Alma viene de correr en La Plata y allí estuvo presente Daniel Vidal que se quedó con el puesto décimo noveno en la final con el chasis a cargo de Juan Sbarra y la motorización de Del Guercio. NUEVO: El Turismo Pista el próximo fin de semana está llevando adelante otra competencia y el representante de Zárate Leandro Cracco confirmó que estará en la carrera en la clase Uno con su nuevo equipo donde solo seguirá con la motorización de Lamuedra. QUINTO: Gastón Fernandez viene de presentarse en el TC 1100 de Alma en el autódromo de La Plata donde en la final llegó en el puesto quinto con la motorización de Sanchez donde la idea es de realizar todo el calendario tras evaluarlo junto a su padre Guillermo que se bajó para que corra el ex piloto de karting. COMPLICADO: Los que conocen el equipo "Los Crottos" aseguran que dado la situación de la señorita piloto en pleno régimen al encargado de las cuestiones gastronómicas en las carreras se le complica a la hora de comer pero por suerte para este personaje la dama lleva todo preparado para su casa lo que ahora se mejoró la situación de Curly Gil. LUGAR: Y a propósito de Ludmila Rodriguez estuvo participando en la carrera en La Plata en la categoria Alma en laClase TC 1600 donde ocupó el lugar décimo segundo en la final a la motorización de Toledo el abuelo de "Cony" la excelente piloto de karting. Mirá vos!! PINTAR: En esta sección adelantamos en su momento la nueva tribuna que se instaló en el kartódromo internacional de Zárate que por estos días fue pintada dejando la misma muy atractiva y cómoda para tener un lugar distinto para disfrutar las competencias, otro acierto del empresario Juan Carlos Tardito que siempre realiza obras para seguir siendo uno de los mejores de kartódromos. UBICARSE: Viene de correr en La Plata en la categoria Alma en la Clase Dos con el Fiat Uno el joven piloto campanense Agostino Giordano que en la final se ubicó en el décimo quinto puesto con la motorización de Bustos y el chasis a cargo de Juan Sbarra. TOPE RACE JUNIORS: La categoria está visitando este fin de semana el autódromo de San Nicolás durante este fin de semana donde desde las 10.30 televisa Canal Trece a través del programa Carburando. COMENZAR: Ante la posibilidad de dar por terminado el contrato que poseía los derechos sobre la utilización del autodromo de Baradero el mismo pasó una vez mas al auto moto club Baradero que con su presidente Jorge León desde ahora comenzará una nueva etapa para dicho escenario. RECUPERAR: La idea es recuperar todas las instalaciones y empezar a generar competencias para invertir en el predio para sacar adelante un autódromo con mucha historia en el automovilismo zonal. PODIO: El topo Victor Gonzalez volvió a correr en la categoria Alma y volvió a la clase TC 1100 donde alcanzó un podio con su tercer puesto con la motorización de Enrique Bustos y el chasis a cargo del propio piloto con el asesoramiento de su equipo que conduce Mariano Giozzi. ADELANTE: En reciente nota televisiva Carlos Debesa explicó que dentro de la estructura del equipo si bien mantiene su lugar en el mismo desde hace un tiempo su hijo Lucas y Braian Mendieta son quienes a su cargo llevan adelante los trabajos y están al frente de atender a todos los equipos. UBICARSE: El Super TC 2000 viene de correr el pasado fin de semana en el autódromo de Paraná en la provincia de Entre Rios donde el representante local Matias Milla participó con el Renault del equipo oficial ubicándose en el Sprint en el puesto tercero tras clasificar séptimo y en la final terminó décimo octavo. ARRANCA: Quedó confirmado que el próximo fin de semana arranca el campeonato de las diferentes categorias que fiscaliza Fedenor visitando el autódromo de Colon para desarrollar la segunda fecha del año. DEBUT: Y llegó el debut de Gastón Iglesias en la categoria Alma con un auto que arma con su padre en el taller para la Clase TC 1100 llegando séptimo en la final con la motorizacion de Enrique Bustos. PROCAR: La categoria visita una vez más el autódromo capitalino durante este fin de semana con otro parque interesante de autos donde desde las 9 hs arrancan con su espectáculo. BUSCAR: Se trabajó durante este tiempo sin actividad para tener el auto competitivo en el equipo y Gastón Gasperini ya tiene todo listo para arrancar en Colon donde en principio se buscará entrar en el play off. POSIBILIDAD: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos de la categoria Rally Federal ya están cerrando la posibilidad de arrancar con el campeonato que solo hasta ahora se corrió la primera fecha donde de la ciudad de Campana estarán los hermanos Emma que confirmaron estar desde el momento que comience el torneo. PROCAR 2000: En este fin de semana la categoria llegó al autódromo hermanos Galvez para realizar otra competencia del presente campeonato arrancando desde las 10 hs con su espectáculo. PODER: Aunque no pudo poder probar el representante local estará con su Fiat 128 en la carrera de Colon con la atención del auto por parte de Diego Fangio el próximo fin de semana y Silvestre Gallo aguarda para finalmente debutar con este auto. COCINAR: Sin duda que Fabian Martinelli demostró que a la hora de cocinar tiene lo tuyo y el pasado fin de semana en el kartódromo se lo vio desarrollando pollo al disco que los comenzales de turno quedaron muy conforme con sus conocimientos gastronómicos. MOMENTO: El buen momento de Federico Sfreddo en el mundo del karting con el armado de motores le permite seguir acercando pilotos a su taller donde ya ganó y está trabajando con la categoria Kart Plus donde en su momento también fue piloto de la misma. TOPE RACE: La categoria llega hasta el autódromo de San Nicolás para encarar otra carrera del presente campeonato donde televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través de Carburando. LISTO: El auto ya está listo para correr el próximo fin de semana en Colon donde Juan Carlos Muñoz con la atención de su auto por parte de Diego Fangio todo se encamina a retomar en la alta competición. POSITIVO: Es cierto que el Ford K eléctrico ya está listo y su dueño Sergio Tapié ya lo probó en varias oportunidades con un resultado positivo lo que ahora se espera que llegue a participar en las Picadas como se anunció en su momento. TURISMO NACIONAL: Visitan en este fin de semana el autódromo de Concepción del Uruguay con un interesante parque de autos con sus dos clases y desde las 11 hs televisa la TV Publica.

Email rincontuerca@ubbi.com



Automovilismo:

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:







Home | Hemeroteca | Encuéntranos en Facebook ó en Twitter | Quienes hacen LAD

COMUNIDAD LAD:

› #Ahora

› @LADdigital

› #CampaBA

› #VillaDalmine ECOSISTEMA LAD:

› LAD.fm

› CampanaINFO.com

› Radios locales

› Sociales de LAD WEBS AMIGAS:

› Fabiana Daversa

› Clasificados Campana

› Publicidad Local

› Semanario del Pescador CIUDAD CAMPANA:

› Campana.gov.ar

› @CampanaGov

› Listas Twitter

› Portal de Campana Av. Ing. Rocca 161 (2804) Campana - Provincia de Buenos Aires

Tel: 03489-290721 - E-mail: info@laautenticadefensa.com.ar

WhatsApp: +54 9 3489 488321.-