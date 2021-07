» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 25/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

25 de Julio de 2021









Y MERECIÓ MÁS Con la Reserva, que había jugado 24 horas antes, Boca Juniors igualó ayer 0-0 como visitante frente a Banfield por la segunda fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. Sin posibilidades de presentar a los titulares por las restricciones sanitarias, luego de lo sucedido en Brasil, el Xeneize recurrió a sus juveniles, quienes no solo sumaron un punto, sino que hasta hicieron méritos para quedarse con la victoria ante el Taladro a pesar de una formación que apenas promedió 20 años de edad.



GANÓ EL CICLÓN En otro de los partidos disputados ayer por la 2ª fecha, San Lorenzo derrotó 1-0 como local a Central Córdoba (SdE) con gol de Alexis Sabella. De esa manera, el Ciclón llegó a 4 puntos y quedó a dos del líder Lanús, que logró su segundo triunfo en fila al golear 4-1 como visitante a Lanús con otro doblete de José "Pepe" Sand (máximo artillero del certamen con 4 tantos). Por su parte, Racing igualó 0-0 como local ante Gimnasia (LP). SIGUE LA SEGUNDA Este domingo, la programación ofrece cinco encuentros: Defensa y Justicia vs Godoy Cruz (13.30), Patronato vs Sarmiento (13.30), Rosario Central vs Vélez Sarsfield (15.45), River Plate vs Unión (18.00) y Estudiantes vs Independiente (20.15). En tanto, mañana lunes se medirán: Talleres vs Arsenal (18.00) y Argentinos vs Newells (20.15). FLANDRIA, ÚNICO LÍDER Ayer se disputó íntegramente la 2ª fecha del Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana, que tiene como líder a Flandria: el Canario venció 2-1 como visitante a Comunicaciones y es el único equipo que arrancó el certamen con puntaje ideal. Los demás resultados de la jornada fueron: Colegiales 3-0 Argentino (Q), Fénix 0-0 J.J. Urquiza, Defensores Unidos 0-0 Sacachispas, Villa San Carlos 0-2 Acassuso, Deportivo Armenio 2-1 Cañuekas, UAI Urquiza 1-1 Deportivo Merlo y Talleres (RE) 1-1 San Miguel. En tanto, este domingo se pondrá en marcha el Torneo Clausura de la Primera C con la disputa completa de la primera fecha.

25 de Julio de 2021

