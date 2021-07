» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 25/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Olímpicas

EMOTIVO ADIÓS La judoca Paula Pareto cerró su brillante carrera con derrota ante la portuguesa Catarina Costa en un combate por el repechaje por la medalla de bronce de la categoría hasta 48 kilos de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ganadora de la medalla de oro en Rio 2016 y de la de bronce en Beijing 2008, la argentina de 35 años no pudo contener su emoción: "Obviamente como a cualquier deportista no me gusta perder, pero ya lo analizaré un poco más en frío y veré que no es tan malo un diploma olímpico. Tampoco es algo para despreciar. Objetivamente estoy bien, pero con el sentimiento a flor de piel y la lágrima que va a salir. No me veía compitiendo en estos Juegos Olímpicos, pero fui fiel a mis principios de dar todo, hasta la última gota y no dejar nada", señaló quien, además, fue campeona mundial en 2015. Poco después de esas declaraciones, la Peque recibió un enorme reconocimiento de parte de la delegación argentina, que la recibió en la Villa con un más que merecido pasillo de honor.



GUZMÁN, MUY CERCA El taekwondista Lucas Guzmán estuvo muy cerca de darle la primera medalla a la delegación argentina. Ganó sus primeros dos combates en la categoría hasta 58 kilogramos, pero en semifinales perdió ante el italiano Vito Dell´Aquila y luego, en la lucha por la presea de bronce, tampoco pudo con el ruso Mikhail Artamonov. GANÓ PODOROSKA Anoche, Nadia Podoroska avanzó a la segunda ronda del torneo individual femenino al superar a la kazaja Yulia Putintseva, quien se retiró en el segundo set, después que la argentina había ganado 7-6 el primero. De esta manera, la rosarina aportó el primer triunfo para el tenis argentino en Tokio. DERROTAS EN VÓLEY Los Seleccionados Argentinos de Vóley cayeron en sus respectivos debuts: los varones, después de un buen arranque, perdieron 3-1 frente a Rusia, mientras Las Panteras sucumbieron anoche por 3-0 frente a Estados Unidos. CAÍDA LÓGICA En su debut, el Seleccionado Masculino de Handball perdió 33-27 frente a la poderosa Francia. Igualmente, los Gladiadores demostraron estar a la altura del desafío y hoy, desde las 22.40, buscarán su primera victoria cuando enfrenten a Alemania. Además, entre esta noche y la madrugada del lunes, será tiempo del debut para el Rugby Seven y el Básquet masculino. BOXEO: UNA Y UNA Mirco Cuello debutó con triunfo en la competencia de peso pluma, sobre el alemán Hamsat Shadalov, con fallo dividido (3-2) y avanzó a octavos de final (chocará con el tailandés Chatchai-Decha Butdee). Por su parte, con un fallo muy polémico de los jueces, Brian Arregui perdió 3-2 ante el estadounidense Delante Johnson a pesar de haberlo tirado a la lona en el segundo round, cuando estuvo muy cerca de noquearlo. A LA FINAL C El Doble Par Ligero femenino integrado por Milka Kraljev y la zarateña Evelyn Silvestro quedó ayer en la 4ª posición del repechaje y, por ello, cerrarán su participación en Tokio en la Final C.

