Los festejos, del barrio Don Francisco al centro de Campana En la última pelota, cuando ya se jugaban 50 minutos del segundo tiempo, y con una poco ortodoxa definición de Mario Godoy, le ganó 1-0 a Centro Español y conquistó el Torneo Apertura. Así se aseguró un lugar en la final por el ascenso. Ya van más de 50 del segundo tiempo. Transcurren los últimos segundos de los seis minutos que adicionó el árbitro Fabián Jaimes y el empate sin goles ante Centro Español deja a Puerto Nuevo sin la chance de poder gritar campeón en la húmeda y gris tarde de domingo. "No será hoy", piensan muchos en la platea y también en aquel rincón del estadio, donde decenas y decenas de simpatizantes se reunieron para seguir el partido. Sin embargo, ese "No será hoy" es un pensamiento que nunca, a lo largo de las nueve fechas anteriores, se cruzó por la cabeza de los jugadores Auriazules. No pasó frente a Juventud Unida, en la tercera jornada, cuando empataban 1-1 y tenían un hombre menos. No pasó tampoco frente a Liniers, al que llevaban 30 años sin poder ganarle. Y no pasó siquiera en la siempre complicada Rosario, donde estuvieron en desventaja hasta los 39 minutos del segundo tiempo. Y esta 10ª fecha no es la excepción. Por eso no se rinden y van para adelante, con el corazón en la mano, con la convicción de quienes no solo saben lo que quieren, sino también de quienes se pelaron el alma para conseguirlo. Entonces, Santiago Ojeda captura un rechazo y mete un último bochazo al área visitante. Allí está el correntino Mario Godoy, quien baja el envío, pero resbala y, cayéndonse, patea como puede con la derecha, aunque la pelota también rebota en su pierna izquierda, por lo que el balón empieza a dibujar una extraña parábola que supera la posición del arquero Albano y termina incrustándose contra la red de su palo derecho, al mismo tiempo que el Carlos Vallejos experimenta una explosión de emociones incontenibles: desahogo, locura, alegría, felicidad… ES LA EUFORIA DEL CAMPEÓN Sí: con ese agónico gol, Puerto Nuevo se consagró campeón del Torneo Apertura de la Primera D. Y si la fortuna lo acompañó en esa última acción ante Centro Español, bien merecida la tenía. El conjunto dirigido por Gastón Dearmas ganó el certamen de punta a punta con una campaña brillante: ocho victorias y dos empates en diez presentaciones. Y lo hizo con un plantel humilde y un equipo consolidado desde el esfuerzo y el sacrificio diario, superando diferentes adversidades para poder llegar a esta consagración. Una consagración que al club del barrio Don Francisco se le negaba desde la Temporada 1993/94, cuando también ganó de manera invicta el Apertura y luego consiguió el ascenso a la Primera C en la final frente a Cañuelas. Pero, además, es una consagración que llega después de más de una década de mucha irregularidad futbolística: desde 2008 en adelante, el Auriazul sufrió tres "desafiliaciones" y apenas una vez había logrado llegar al Reducido. Esta historia buscaba cambiar este proyecto: "Queremos que Puerto Nuevo vuelva a ser protagonista de la categoría", repitió una y otra vez Dearmas antes del inicio del campeonato. Y cuando su equipo comenzó a hilvanar triunfos, su latiguillo fue una síntesis del crecimiento que fue experimentando el plantel: "Queremos dar pasos cortos, pero firmes". Así, el domingo llegó a lo más alto que podía llegar en este Torneo Apertura. Claro está: ese punto culmine se convirtió ahora en la mitad del camino para el Portuario, que ya tiene garantizado un lugar en la final por el ascenso a la Primera C. Y que antes afrontará el Torneo Clausura, sabiendo que, en caso de repetir el título, ascenderá directamente. Pero eso quedará para más adelante. Ahora es tiempo de celebrar, tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico y los dirigentes. Es que hoy, porque fue hoy nomás, el pueblo Portuario está de fiesta. ¡Salud campeón!

LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEÓN: PUERTO NUEVO CONQUISTÓ EL APERTURA DE MANERA INVICTA (FOTO: PRENSA CAPN).



SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (1): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Mario Godoy, Sandro Areco, Uriel Huarte; Enzo Ritacco, Kevin Redondo, Ezequiel Ramón; Enzo Moreno, Antonio Samaniego y Selem Lojda. DT: Gastón Dearmas. Suplentes: Tabaré Benítez, Braian Cívico, Kevin Casco, Eliseo Aguirre, Rodrigo Martínez, Alexander Meza y Gastón Pérez. CENTRO ESPAÑOL (0): Gianluca Albano; Franco Grillo, Facundo Ponce, Rafael Neris Martínez, Ignacio Brazuna; Sebastián Roldán, Alan Acevedo, Mauro Olivetti; Emanuel Castañeda, Nicolás López y Nicolás Barrios. DT: Matías Módolo – Sergio Orsini. Suplentes: Carlos Freire, Claudio Núñez, Rodrigo Galván, Enzo Pare, Agustín Monteleone, Manuel Rivainera y Agustín Lizondo. GOL: ST 51m Mario Godoy (PN). CAMBIOS: ST 19m Monteleone x Olivetti (CE) y Rivainera x Barrios (CE); 26m Martínez x Ritacco (PN); 32m Meza x Lojda (PN); 34m Galván x Roldán (CE); 43m Lizondo x López (CE); y 45m Pérez x Huarte (PN). AMONESTADOS: Redondo y Samaniego (PN); Martínez y Olivetti (CE). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Fabián Jaimes.

EL DESAFORADO FESTEJO DE MARIO GODOY TRAS CONVERTIR EL GOL QUE SELLÓ EL TÍTULO (FOTOS: CARLA BRIGNOLO).





EZEQUIEL RAMÓN, UNO DE LOS PUNTOS ALTOS DE ESTE PUERTO NUEVO CAMPEÓN, ESCAPA CON EL BALÓN DURANTE EL DURO ENCUENTRO QUE EL PORTUARIO JUGÓ ANTE CENTRO ESPAÑOL.



EL PLANTEL CAMPEÓN Este Puerto Nuevo que se coronó campeón del Torneo Apertura estuvo integrado por los arqueros Javier Balbuena, Tabaré Benítez y Facundo Brito; los defensores Santiago Ojeda, Enrique Grieger, Sandro Areco, Santiago Candia, Mario Godoy, Uriel Huarte, Braian Cívico y Kevin Casco; los mediocampistas Kevin Redondo, Enzo Ritacco, Ezequiel Ramón, Rodrigo Martínez, Eliseo Aguirre, Marcos Quiroga, Manuel Jaime, Nicolás Sellar y Ramiro López Otamendi; y los atacantes Selem Lojda, Enzo Moreno, Alexander Meza, Antonio Samaniego, Gastón Pérez, Alan Sosa y Jeremías Villarreal. En tanto, el cuerpo técnico encabezado por el DT Gastón Dearmas también estuvo integrado por Ignacio Gómez (AC), Martín Núñez (AC), Matías Cerisola (PF), Nicolás Lurati (EA), el kinesiólogo Emiliano González y el psicólogo Germán Marchi. Y se completó con la colaboración constante de Fabián Saavedra. UNA CAMPAÑA FANTÁSTICA En estas diez fechas, Puerto Nuevo se mantuvo invicto: logró ocho victorias y dos empates y acumuló 26 unidades. O sea: ganó el 80% de los partidos que jugó. Y se quedó con el 87% de los puntos que disputó. De esa manera, a una jornada del cierre del Torneo Apertura, le sacó cuatro puntos de ventaja a Defensores de Cambaceres (que ayer derrotó 2-0 a Yupanqui), ocho al tercero (Muñiz) y nueve al cuarto (Liniers). Comenzó el campeonato con tres victorias: 2-0 a Muñiz en el Carlos Vallejos, 3-2 a Juventud Unida como visitante y 2-1 a Deportivo Paraguayo como local. Luego cosechó empates frente a Defensores de Cambaceres (1-1 en Campana) y Sportivo Barracas (0-0 en cancha de Deportivo Morón). Y de la 6ª a la 10ª fecha sólo sumó victorias: 5-2 a Atlético Lugano, 1-0 a Yupanqui, 1-0 a Liniers, 2-1 a Argentino de Rosario y 1-0 a Centro Español. A lo largo de estas diez presentaciones, el Auriazul conquistó 18 tantos y sufrió 7. Sus goleadores fueron: Antonio Samaniego (4), Mario Godoy (4), Enzo Moreno (3), Enzo Ritacco (2), Enrique Grieger, Selem Lojda, Rodrigo Martínez, Kevin Redondo y Alexander Meza.

