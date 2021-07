» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 27/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Detuvieron al presunto agresor de Yon Villegas









Tiene 22 años y es acusado de Homicidio en grado de Tentativa. El hecho tuvo lugar el martes pasado por la noche en el barrio Lubo. Villegas todavía no despertó: sigue internado en coma inducido. Fuentes policiales confirmaron la detención en las últimas horas de un sujeto de 22 años quien es el principal sospechoso de la agresión que casi le costara la vida a de la que fuera objeto Yon Mariano Villegas (31). Fue el martes pasado, alrededor las 23, cuando una vecina del barrio Lubo dio aviso a la policía que en la vía pública se encontraba un hombre tirado en la calle y con una herida sangrante en la cabeza. Uniformados del Comando Patrulla se presentaron en el lugar y luego de dar aviso al SAME, comprobaron que presentaba hundimiento del parietal y temporal izquierdo, entre otras lesiones. Según trascendió, el miércoles al mediodía Villegas fue intervenido neuroquirúrgicamente en el hospital municipal y actualmente se encuentra internado en Terapia Intensiva bajo coma inducido y con pronóstico reservado. Tras realizar tareas de campo, mediante declaraciones testimoniales, efectivos de la DDI pudieron establecer que aquel martes por la noche Villegas había concurrido a una fiesta, donde tras haber mantenido una discusión, recibe un golpe en la cabeza con elemento contundente. Su agresor lo dejó tirado en la vía pública, tratando de cubrir dicha acción con un supuesto robo a la persona. No obstante, la policía estableció la identidad del autor del ataque y se determina su domicilio, por lo cual la fiscal Ana Laura Brizuela solicitó el allanamiento y detención, acciones autorizadas por el Juez de Garantías. Fue entonces que se detuvo a un joven de 22 años, y se procedió al secuestro de prendas con manchas de sangre, y un palo de aproximadamente de un metro de largo poseyendo en una de sus puntas también restos de sangre. Además, se secuestró en el mismo domicilio del allanamiento una moto Honda de 150cc con Pedido de Secuestro Activo, denunciada como robada en Escobar el pasado 21 de marzo. A disposición de la Dra. Brizuela, el sospechoso actualmente se encuentra alojado en Comisaria Escobar.

Un palo, la posible arma homicida, e indumentaria ensangrentada encontrada por la policía.





También secuestraron una moto robada.





Detenido por la DDI, el supuesto agresor está alojado en la Comisaría de Escobar.



Detuvieron al presunto agresor de Yon Villegas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: