Tal como habrían sido presentadas en la Junta Electoral, solo Elisa Abella y Romina Buzzini aparecen liderando boletas. Ambas lo hacen en la interna de Juntos. Además, son solo dos los cabeza de lista sub-40. En total participarían ocho espacios, con internas en cuatro de ellos. Las PASO en Campana van tomando forma y los precandidatos a concejales y consejeros escolares comienzan a tener nombre y apellido concretos. Solo falta que la Junta Electoral oficialice las inscripciones -había tiempo hasta el sábado de concretarlas- para que se lance de manera oficial la carrera electoral. Por ahora, La Auténtica Defensa confirmó la presentación de 17 listas provisorias, correspondientes a ocho espacios políticos distintos. Ellos son Juntos (nueva denominación de Juntos por el Cambio), Frente de Todos, Avanza Libertad, Frente de Izquierda, Partido Libertario, Nos, Vamos con Vos y Principios y Valores. De acuerdo a las listas inscriptas en la Junta Electoral de la provincia, habría internas en cuatro espacios políticos de la ciudad. En Juntos se anotaron las boletas lideradas por Elisa Abella, Romina Buzzini, Axel Cantlon y una que llevaría primero al exconcejal Mariano Raineri (no trascendió mayor información). El Frente de Todos tiene cinco opciones: las de Rubén Romano, Alejo Sarna, Oscar Echegaray, Guillermo Varela y uno quinta de Leonardo Ramos, quien optó por no divulgar el resto de su conformación. Como ya había adelantado LAD, Avanza Libertad también tendrá internas: de un lado aparece la boleta encabezada por Diego Sarna y del otro la de Paulino Cuenca. Finalmente, ayer este medio confirmó que Vamos con Vos también dirime su hegemonía en la escena local: sería entre Octavio Lagar y Antonio Labonia. El Frente de Izquierda (lidera Emiliano Cuevas), Partido Libertario (Pablo Gentilini), Nos (Aníbal Valdivia) y Principios y Valores (Joaquín Larricart) llevan una única boleta de precandidatos a ediles y consejeros escolares. Lo llamativo en un primer repaso de las listas presentadas es la poca cantidad de mujeres encabezando. Si bien la ley de paridad de género obliga a una conformación de listas de forma equitativa e intercalada, el único espacio político que hasta el momento lleva mujeres al frente es Juntos, con la Elisa Abella primera en la lista de precandidatos del oficialismo y Romina Buzzini abandera de una de las dos propuestas radicales. Así, apenas el 11.76% de los primeros puestos que aspiran a una concejalía está ocupados por mujeres. En 2019 en las generales de octubre solo hubo una candidata a intendente (Brenda Reymundo por el FIT), pero el porcentaje era mayor ya que solo compitieron cinco boletas. Otro dato es que solo hay dos cabeza de lista sub-40. Se trata de Alejo Sarna, que con 30 años es el más joven en liderar boleta, y de Ezequiel Cuevas, que con 37 es el flamante precandidato del FIT-Unidad en representación del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Algunos de los primeros precandidatos ya han liderado boletas en otras oportunidades. El radical Axel Cantlon lo viene haciendo de manera ininterrumpida desde 2015. Rubén Romano, desde 2017. Joaquín Larricart fue candidato a intendente en 2011, igual que Mariano Raineri. Alejo Sarna disputó la interna de Unidad Ciudadana en 2017, mientras que Valdivia quiso ser jefe comunal dos años atrás. Por último, se observa una marcada mayoría de propuestas ubicadas desde el centro hacia la derecha del espectro político. Solo al Frente de Todos y al FIT podría situárselos del centro a la izquierda. Cabe aclarar no obstante que cada precandidato puede tener una autopercepción ideológica particular tanto suya como del espacio que representa.

LAS LISTAS: POR "JUNTOS" HAY CUATRO ESPACIOS: La encabezada como primera concejal por Elisa Abella, Gonzalo Brutti, Roxana Maria Mottino, Christian Amaya, María Gabriela Buchajezuk, Alejandro Barja Sosa, Sabrina Pérez, Jorge Gabriel Panno, Mónica Susana Palacios, Pedro Roberto Gómez. Consejeros escolares: María Gabriela Ciminelli, Mario Walter Luna, María Fernanda Lago. La encabezada por Romina Buzzini, Martín Munitich, Gabriela Perey-ra, Alexis Dellepiane, Claudia Giordano, Víctor Moreno, Sandra Gotelli, Mario Palacios, Nancy Bianchi y Claudio Ferrante. Consejeros Escolares: Hernán Pirsch, Agustina Lammer y Nicolás López. Sigue la de Axel Cantlon acompañado por Alejandra Pavese, Carlos Gómez, Mónica Casado, Alexis Twyford, Silvia Albornoz, Luis María Bruno, Marta Daniele, Pablo Reynoso y María Delia Caballero. Consejeros Escolares: Nora Amondaray, Mauricio Balay y Sofía Raimundo. Faltaría confirmar la lista que encabezaría Mariano Rainieri, de la cuál hasta anoche permanecía en un profundo hermetismo. EN EL FRENTE DE TODOS HAY 5 LISTAS: La encabezada por Rubén Romano, seguido por Paola Garello, Leonardo Midón, Julieta Ramírez, Marcelo Busa-lacchi, Gladys Dalpra, Jorge Bidegain, Diana Moreira, Sebastián San-chez y Mercedes Saucedo. Consejeros escolares: Gisella Maidana, Nicolás Urbieta y Marcela Grandi. Otra lleva como cabeza de lista a Alejo Sarna, seguido por Gilda Chiorazzo, Carlos Castillo, Mariana Quiroga, Sergio Torres, Lucía Cortes, Nahuel Rivas, Carla Navazzotti, Gerardo Iglesias y Lucía Di Fino. Consejeros escolares: Diego Costa, Florencia Aguilar y Lautaro Bonora. Una de las de los movimientos sociales está conformada por Sergio Óscar Echegaray, Jimena Benavidez, Ezequiel Tellería, Adriana Moreno, Roberto Basualdo, Tamara Vega, Roberto Tavera, María Herrera, Pablo Pyptyk y Silvia Lorena Pérez. Consejeros escolares: Sandra Medina, Ezequiel Barrientos y Patricia Raggio. Una segunda lista de movimientos sociales está encabezada por Guillermo Varela, Marisa Pérez, Guillermo Temudio, Jimena Maciel, César Bougnet, Carme Piccoli, Enzo Maciel, Fabiana De los Santos y Sergio Antunez. Consejeros Escolares: Maira Sosa, José Barreto, Nancy Báez y Jorge Tagliaferro. La lista que no fue confirmada como estaría compuesta es la que llevaría como primer concejal a Leonardo Ramos. AVANZA LIBERTAD - LLEVARÁ 2 LISTAS: Diego Sarna Adriana Pozzi Pablo González Analía Dapián Martín Vega Ana María Velázquez Cristian Vallejos Andrea Re Luis Fernando López María Capurro -Consejeros Escolares: Maximiliano Corio Lucía Ibarra Cesar Di Pietro . Paulino Cuenca Celeste Norese Leonardo Rovati Marta Falcón Eduardo De Dominicis Mariana Ahumada Mario Melón Laura Carrano Mario Giacoia Mariela Haag -Consejeros Escolares: Claudia Gavosto Rubén Bruni Andrea Castelli FRENTE DE IZQUIERDA - (1 LISTA): José Emiliano Cuevas Sofia Beatriz Lamarca Ezequiel Esteban Olivera María Natalia Del Valle Rodríguez Leandro Gabriel Viana Macarena Nair Sanabria Pablo Hernán De Lucía Mónica Karina París Pablo Ignacio Capo Lucía Fernanda Uviedo -Consejeros Escolares: Claudia Paola Gómez Braian Nicolás Cabrera Priscila Damaris Espósito PARTIDO LIBERTARIO - 1 LISTA: Pablo Hernán Gentilini Silvina Alejandra Montani Juan José Rodríguez María Adriana Fraczek Leonardo Javier Montani Maria Belén Gajo Roque E. Escobar Midolo Silvia A. Bentos Álvarez Damián Jesús Olmos María Soledad Moreno -Consejeros Escolares: Pablo Manuel Rial Rosana Ester Gajo Agustín Valcarcel PARTIDO NOS - 1 LISTA: Jorge Aníbal Valdivia Teresa Ramona Zalazar Jorge Luis Bezzoni Marisa Elizabet Pérez Nahuel Alexis Sánchez Marisel Susana Argüello Martín Damián Lima María E. Ibáñez Aldecoa Javier Leandro Raffo Marisa Amelia Bellofiglio -Consejeros Escolares: Mauro Sebastián Villafañe Sandra Elisabet Ortellado Federico Luis Marabotti PARTIDO VAMOS CON VOS - 2 LISTAS: Octavio Lagar Noemí Altimari Alejandro Zapata Adriana Berón Fernando Bustos Liliana Albarenque Roberto Cocilova María Gabriela González Favio Coletta Alejandra Hidalgo -Consejeros Escolares: Maximiliano Fornarini Gladys Gil Sergio Magot . -La segunda lista la encabezaría Antonio Labonia, pero no pudimos obtener más datos. PRINCIPIOS Y VALORES - 1 LISTA: Joaquín Larricart Fabiana Garate Roberto Dimeo Susana Barreiro Felix Noguera Carina Gorano Jonatan Girola Alberto Ortiz Víctor González -Consejeros Escolares: Susy Breña Carbajal Griselda Verón

