Los festejos, del barrio Don Francisco al centro de Campana El entrenador portuario, Gastón Dearmas, resaltó el grupo que se conformó en el plantel: "Eso permitió que en los momentos más difíciles seamos más fuertes". La tranquilidad con la que Gastón Dearmas suele declarar contrasta con la intensidad con la que vive cada partido y con la efusividad que, por ejemplo, ha celebrado los goles y los triunfos de Puerto Nuevo a lo largo de este Torneo Apertura que lo coronó campeón. Y el domingo, en plena euforia durante los festejos, le costó (lógicamente) encontrar su habitual tranquilidad para analizar a su equipo. Igualmente, se encargó de destacar una y otra vez a sus dirigidos ("Se rompieron el alma"), algo que repitió 24 horas después de la consagración, ya en un diálogo más calmo con La Auténtica Defensa. "La mayor virtud del plantel es el grupo: son 27 jugadores que se mataron por sus compañeros. Estos casi cinco meses de entrenamiento hicieron que el equipo se una y eso permitió que en los momentos más difíciles seamos más fuertes", resaltó. A su vez, el Tonga destacó que los jugadores afrontaron el torneo "con mucha humildad" y que se brindaron para acompañar la propuesta del cuerpo técnico: "Fueron partido tras partido, siempre respetando la idea de juego que se planteó desde el inicio". Incluso, en ese sentido, el DT remarcó que esta consagración fue producto de "trabajo, trabajo y más trabajo" y que, de no haberse coronado con el título, "estaría igualmente muy contento por cómo fue el proceso". El ciclo de Dearmas en el Portuario comenzó allá por marzo de 2020, aunque apenas pudo dirigir un partido antes de la irrupción de la pandemia de coronavirus que obligó a cancelar la temporada 2019/20. Por ello, después de meses de trabajar vía zoom con los jugadores, recién pudo comenzar a desarrollar su proyecto en el Torneo de Transición que se disputó entre finales del año pasado y comienzos de éste. Luego, la Primera D se volvió a sumergir en otro largo parate. "Tuvimos muchas adversidades", recordó el entrenador sobre todo este proceso que el domingo decantó en la conquista del Torneo Apertura. "En lo particular es una alegría enorme. Fui jugador del club y desde los Franco, pasando por los Orbelli y los Guglielmo, en Puerto Nuevo siempre me transmitieron mucho cariño y me convirtieron en hincha. Así que hoy siento que le estoy devolviendo al club un poco de todo lo que me dio", señaló el entrenador. "Y tengo también una alegría inmensa por el cuerpo técnico que me acompaña. Gente que se sumó desde las divisiones juveniles y lo hizo con muchísimo compromiso. Son unos fenómenos. Aprendí mucho de ellos y me respaldaron siempre, sobre todo cuando no pude estar por el coronavirus", cerró el DT campeón.

EL PADRE DE LA CRIATURA: EL DT GASTON DEARMAS, REVOLEADO POR LOS AIRES POR SUS DIRIGIDOS. UNA CAMPAÑA FANTÁSTICA En estas diez fechas, Puerto Nuevo se mantuvo invicto: logró ocho victorias y dos empates y acumuló 26 unidades. O sea: ganó el 80% de los partidos que jugó. Y se quedó con el 87% de los puntos que disputó. De esa manera, a una jornada del cierre del Torneo Apertura, le sacó cuatro puntos de ventaja a Defensores de Cambaceres (que ayer derrotó 2-0 a Yupanqui), ocho al tercero (Muñiz) y nueve al cuarto (Liniers). Comenzó el campeonato con tres victorias: 2-0 a Muñiz en el Carlos Vallejos, 3-2 a Juventud Unida como visitante y 2-1 a Deportivo Paraguayo como local. Luego cosechó empates frente a Defensores de Cambaceres (1-1 en Campana) y Sportivo Barracas (0-0 en cancha de Deportivo Morón). Y de la 6ª a la 10ª fecha sólo sumó victorias: 5-2 a Atlético Lugano, 1-0 a Yupanqui, 1-0 a Liniers, 2-1 a Argentino de Rosario y 1-0 a Centro Español. A lo largo de estas diez presentaciones, el Auriazul conquistó 18 tantos y sufrió 7. Sus goleadores fueron: Antonio Samaniego (4), Mario Godoy (4), Enzo Moreno (3), Enzo Ritacco (2), Enrique Grieger, Selem Lojda, Rodrigo Martínez, Kevin Redondo y Alexander Meza.



