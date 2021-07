Así lo dispuso el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, tras la denuncia de una joven quien aseguró que la tenían encerrada en una habitación contra su voluntad. El youtuber e influencer Yao Cabrera fue imputado en la Justicia con graves cargos, tras el allanamiento a un domicilio donde habita con el "WiFi Team" y se encontraron personas que habrían estado encerradas sin su consentimiento. Una damnificada en particular, denunció haber sido encerrada durante largas jornadas laborales en las que no era bien alimentada ni le pagaban un sueldo. Por su parte Cabrera manifestó que está "muy tranquilo" por la imputación junto a otros allegados por trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, prostitución, corrupción de menores y pornografía infantil. "Otros ex integrantes de la organización de Cabrera como lo es el editor de contenidos Mariano Fernández y varios más en carácter de testigos de identidad reservada" se sumaron a la denuncia, informaron. El abogado penalista Dr. Ramón Arigos, quien patrocina a la denunciante, solicitó que se prohíba la salida del país de los imputados. Además, que se los cite a declaraciones indagatorias e incluso la prisión preventiva.

Marcos Ernesto (Yao) Cabrera Rodríguez deberá venir a Campana a declarar.



El youtuber Yao Cabrera fue imputado por trata de personas

