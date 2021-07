» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 27/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Motivación:

Esas cosas que molestan

Por Claudio Valerio









Todos tenemos una misión aquí en la tierra: guiar a aquellos que erran en hábitos y guardan resentimiento en sus corazones en el camino de la liberación. No; no se quiere que alguna de esas criaturas se pierda, sino que todos se arrepientan de sus errores y encuentren Paz en la vida. Cuando el misionero logra el éxito en su misión, entonces el entorno celebra, el misionero mismo celebra y el perdido también celebra, porque ya no es criatura perdida y de malas costumbres, para convertirse en persona de bien y, sólo por haber creído, encontrar el camino de la felicidad. Aquellos que han experimentado el encuentro con su paz interior no pueden ignorarlo, no acepten el ruido de las pisadas de los que caminan lejos de lo bueno; se esfuerza, se esfuerza, se dedica a la misión de ayudar a los perdidos a encontrar el camino correcto… Porque un misionero es aquel que nunca se acostumbra al sonido de las pisadas equivocadas en su camino hacia una liberación.



Claudio Valerio - © Valerius - valerius@fibertel.com.ar

