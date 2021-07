» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 27/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 27 de Julio









DÍA INTERNACIONAL DEL PERRO CALLEJERO Establecido por iniciativa de Ignacio Gac, estudiante de periodismo de la Universidad de Santiago de Chile, en el año 2008, en este día se concientiza acerca del maltrato que padecen a diario los perros callejeros, se remarca la importancia de la adopción y se impulsa a las personas a ayudarlos con acciones concretas. El joven eligió este mes debido a las bajas temperaturas a las que están expuestos estos animales; a su vez, logró que esta efeméride se instituyera en Latinoamérica a través de las redes sociales. "Todos podemos preocuparnos de aquellos perros de forma autónoma. Incluso puede ser entretenido, ya que puede ser un excelente panorama juntarse con los amigos a darles algo de cariño a estos animales, alimentarlos, darles abrigo, higiene y ojalá haya adopciones" manifestó a "MascotAdictos". La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor del mundo hay 300 millones de perros, de los cuales el 70% no tienen hogar.



INDEPENDIENTE SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA LIBERTADORES 1984 Hace 37 años Independiente empataba sin goles frente a Gremio (Brasil) y se consagraba campeón de la Copa Libertadores por séptima vez en su historia. La primera vez que el "Rojo" levantó dicho trofeo fue en el año 1964 cuando, bajo el mando de Manuel Giúdice, le ganó a Nacional (Uruguay). Al año siguiente, el conjunto de Giúdice volvió a consagrarse campeón tras vencer a Peñarol (Uruguay); más adelante, conquistó la Copa Libertadores en los años 1972, 1973, 1974 y 1975. El equipo dirigido por José Omar Pastoriza e integrado por Néstor Clausen, Ricardo Giusti, Claudio Marangoni, Ricardo Bochini y Jorge Burruchaga, debutó empatando 1 a 1 contra Estudiantes de La Plata. En el siguiente partido venció 1 a 0 a Sportivo Luqueño (Paraguay) con gol de Burruchaga. A pesar de la derrota ante Olimpia (Paraguay), el equipo de Avellaneda avanzó a la siguiente fase con contundentes triunfos contra los rivales mencionados anteriormente. El siguiente rival fue Nacional (Uruguay), club con el que empató 1 a 1 en la ida y venció 1 a 0 en la vuelta con gol de Burruchaga. Luego empató sin goles frente a Universidad Católica (Chile) y después le ganó 2 a 1 con tantos de Bufarini y Burruchaga. La final se jugó contra Gremio, campeón vigente cuya figura era Renato Portaluppi, que cayó 1 a 0 en su estadio por obra de Gurruchaga: "Jugamos en un nivel altísimo. En el primer partido, de visitante, tuvimos siete u ocho situaciones de gol. Lo más llamativo fue que la gente de Gremio, al principio, nos silbaba y nos decía de todo. Pero después, cuando faltaban diez minutos para que terminara el partido, y al ver semejante muestra de fútbol, nos aplaudió de pie" rememoró Bochini. En Avellaneda el marcador quedó inmóvil en el 0 a 0 e Independiente volvió a la gloria.



SE LANZA "MADONNA" Un día como hoy en el año 1983, Madonna lanzaba su disco debut "Madonna". Producido por John "Jellybean" Benitez y Mark Kamins e integrado por canciones compuestas por la cantante estadounidense junto a Reggie Lucas, el disco fue un gran éxito y se destacó con las canciones "Borderline", "Everybody", "Lucky star" y "Burning up".



