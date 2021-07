» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 27/jul/2021 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

27 de Julio; Día Internacional contra el Cáncer de Cabeza y Cuello

Por Dra. Gilda M. Spadavecchia















Gilda M. Spadavecchia ¿Qué son los tumores de cabeza y cuello? Son los cánceres que afectan la laringe, faringe, boca, cavidad nasal, y glándulas salivales. ¿Quiénes son los más afectados? La aparición es dos veces más común en hombres que en mujeres. Además también predominan en mayores de 50 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El uso de tabaco y el consumo de alcohol en exceso están presentes en el 75% de los casos. Cuando se asocian los dos, aumenta más el riesgo que cada uno por separado. Otros factores pueden ser la infección por el virus del papiloma humano (HPV), la falta de higiene y salud dental, y la exposición al Virus Epstein Barr. ¿Cómo puede manifestarse? Los síntomas pueden variar según el sitio afectado: - Cavidad oral: Lesiones en la boca persistentes (manchas blancas o rojas, llagas, etc.). Dolor o sangrado en la boca. - Faringe: Dolor de garganta que no desaparece. Dificultad para tragar. Dolor de oídos o zumbidos. - Laringe: Cambios en la voz o ronquera. Dolor de oídos. Dolor al tragar. - Senos paranasales y cavidad nasal: Sinusitis que no se resuelve con tratamiento médico. Dolor de cabeza frecuente. - Glándulas salivales: Un bulto en el cuello o en una zona de la cara debajo del mentón o mandíbula. Adormecimiento o parálisis de músculos de la cara. ¿Cómo se accede al diagnóstico? Según el sitio afectado a veces puede valorarse mediante simple exploración de la boca (labios, paladar, encías, lengua) o palpación del cuello. Otras veces mediante fibroscopías, resonancias, tomografías o PET TC FDG. El diagnóstico debe confirmarse con la toma de biopsia de tejido comprometido. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Se recomienda la toma de decisión terapéutica según el sitio y extensión de enfermedad, y el estado de salud del paciente, mediante un equipo multidisciplinario en el cual pueden trabajar en conjunto cirugía de cabeza y cuello, oncología, radioterapia, patología, otorrinolaringología, nutrición, fonoaudiología, kinesiología, odontología, psicooncología. Los tratamientos pueden ser cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida a un blanco específico o inmunoterapia; solos o en combinación entre ellos, cada conducta será individualizada. Además del tratamiento, muchas veces es importante que el paciente tenga acompañamiento en la rehabilitación posterior a este. ¿Cómo se puede prevenir? La prevención incluye el cuidado de la salud de la boca, realizar controles médicos periódicos y evitar aquellos factores de riesgo, principalmente tabaco y alcohol. En este día se concientiza sobre esta enfermedad para estar atentos a los síntomas y signos y consultar tempranamente con un profesional de la salud, además de la prevención mediante hábitos de vida saludable. Dra. Gilda M. Spadavecchia, Médica Especialista en Oncología (M.N. 108.221 – M.P. 56.057) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

