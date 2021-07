» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 27/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Juegos Olímpicos:

Argentina continúa su participación en Tokio









Ganaron Las Leonas, Los Pumas, Nadia Podoroska y Francisco Verón. En cambio, se sufrieron derrotas en vóley, básquet y handball. También cayeron Los Leones. Mientras el debut de Delfina Pignatiello quedó lejos de las expectativas. Repaso a una jornada que tuvo múltiples emociones e incluyó hasta un sorpresivo pedido de casamiento. En la continuidad de los Juegos Olímpicos de Tokio, la delegación argentina sigue transitando un camino más que complicado, sin poder terminar de afirmarse en cuanto a resultados, más allá de actuaciones significativas. Un ejemplo de ello fue lo que ocurrió ayer con el vóley masculino: la Selección Argentina jugó a un enorme nivel, pero no pudo cerrar el partido ante Brasil (finalista en las últimas cuatro ediciones de los Juegos) y sufrió una dolorosa derrota 3-2. Después de dos sets brillantes (25-19 y 25-21), los dirigidos por Marcelo Méndez quedaron lejos en el tercero (25-16), pero en el cuarto se recuperaron y parecieron tener la victoria en las manos cuando estaban 17-11 arriba. Sin embargo, las variantes fueron efectivas en Brasil, que logró revertir la desventaja en dos rotaciones y forzar el tiebreak (25-21). Ese quinto set fue sumamente ajustado y finalizó 16-14 para los campeones defensores. Los próximos compromisos de Argentina serán Francia (28 de julio; 2.20), Túnez (30 de julio; 4.25) y Estados Unidos (1 de agosto; 9.45). Por su parte, Las Panteras tuvieron anoche su segunda presentación y sufrieron su segunda derrota: perdieron 25-19, 25-15 y 25-13 con Rusia. El próximo encuentro del vóley femenino será frente a Italia (miércoles 9.00).

EN VOLEY, ARGENTINA ESTUVO MUY CERCA DE LA VICTORIA ANTE BRASIL, FINALISTA DE LAS ÚLTIMAS CUATRO EDICIONES DE LOS JUEGOS.



HANDBALL Después de la derrota inicial frente a Francia, los Gladiadores enfrentaron a otra potencia europea como Alemania. Y tras realizar un gran primer tiempo y llegar a tomar dos goles de ventaja en el inicio del complemento, los dirigidos por Manolo Cadenas se fueron quedando sin efectividad y sin poder controlar las combinaciones ofensivas de un rival que no solo revirtió la desventaja, sino que se adueñó por completo del marcador y el juego hasta el 33-25 final. Los próximos compromisos de Argentina serán: Noruega (miércoles 4.15), Brasil (jueves 21.00) y España (domingo 2.15). RUGBY Los Pumas 7 comenzaron su participación en Tokio con una enorme victoria: 29-19 contra Australia. Sin embargo, en la segunda fecha de la Zona A, el mismo domingo, cayó 35-14 con Nueva Zelanda. Y ayer, en el cierre de la primera fase, apabullaron a Corea del Sur, al que superaron 56-0. De esa manera se clasificaron a los Cuartos de Final, instancia que iban a disputar en la madrugada de este martes con el objetivo de meterse en los partidos que definirán las medallas. HOCKEY SOBRE CÉSPED Luego del traspié en el debut frente a Nueva Zelanda (0-3), Las Leonas se recuperaron con una sólida victoria 3-0 sobre España, gracias a los goles de Valentina Raposo (18 años), Agustina Albertario y Noel Barrionuevo. Los próximos encuentros de Argentina en el certamen femenino serán frente a China (miércoles 7.00), Japón (jueves 8.45) y Australia (sábado 23.45). Por su parte, Los Leones cayeron anoche 5-2 frente a Australia: comenzaron ganando con un tempranero tanto de Leandro Tolini, pero los oceánicos reaccionaron y con una ráfaga pasaron a dominar el juego. Así, la Selección masculina acumula un triunfo, un empate y una derrota en tres presentaciones. Sus próximos compromisos serán frente a India (miércoles 21.30) y Nueva Zelanda.

LAS LEONAS SUPERARON 3-0 A ESPAÑA Y SE RECUPERARON DE LA CAÍDA ANTE NUEVA ZELANDA.



BÁSQUET El sorteo determinó que el debut de Argentina en Tokio sea frente a la poderosa Eslovenia, que llegaba a esta cita con el rodaje y empuje que le dio su clasificación en el repechaje de Kaunas. Y con un Luka Doncic inspiradísimo, los balcánicos dominaron al elenco de Sergio Hernández de principio a fin. Fue 118-100 con 48 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias del base de Dallas Mavericks. Por el lado argentino se destacó Luis Scola, quien anotó 23 puntos y se convirtió en el cuarto máximo anotador de la historia del torneo de básquet de los Juegos Olímpicos. Tras esta derrota, Argentina afrontará ahora un duelo clave frente a España (venció 88-77 a Japón en el otro duelo del Grupo C) el jueves desde las 9.00. Posteriormente, cerrará su participación en esta primera fase ante el local (domingo 1.40). Los demás resultados de esta primera fecha fueron: Irán 78-84 República Checa y Francia 83-76 Estados Unidos por el Grupo A; y Alemania 82-92 Italia y Australia 84-67 Nigeria por el Grupo B.

LA ARGENTINA DE CAMPAZZO FUE DOMINADA POR LA ESLOVENIA DE DONCIC, QUIEN BRILLÓ CON 44 PUNTOS.



PIGNATIELLO Delfina Pignatiello, la gran aparición de la natación argentina en los últimos años, tuvo su debut olímpico en Tokio: participó de la prueba de 1.500 metros libres, aunque su registro de 16m33s69 la dejó muy lejos de ingresar a la final que ganó la estadounidense Katie Ledecky con récord olímpico (15m35s35). Ahora, la joven de 21 años se prepara para competir este jueves (7.20) en los 800 metros libres, que será su segunda y última prueba en Tokio, dado que desistió de participar en los 400 metros libres para la que también estaba clasificada. NADIA, EN OCTAVOS La rosarina Nadia Podoroska avanzó a los Octavos de Final del certamen femenino tras derrotar con firmeza por 6-1 y 6-3 a la rusa Ekaterina Aleksandrova. Y anoche, al cierre de esta edición, enfrentaba a la española Paula Badosa por el pase a los Cuartos de Final. Al mismo tiempo, Diego Schwartzman se medía con el checo Tomas Machac por un lugar en Octavos. GANÓ VERÓN En su debut en la categoría Mediano (hasta 75kg), Francisco Verón tuvo una clara victoria frente al sueco Adam Chartoi (las tarjetas fueron unánimes en favor del argentino) y el miércoles 28, desde las 23.15, enfrentará al dominicano Euri Cedeño Martínez por los Octavos de Final. DERROTA Y COMPROMISO La esgrimista argentina Belén Pérez Maurice quedó eliminada al perder 15-12 con la húngara Anna Marton en los 16vos de Final. Poco después de esa derrota, mientras daba una entrevista a TyC Sports, su entrenador y pareja Lucas Saucedo la sorprendió al pedirle casamiento con un cartel que decía: "Flaca, ¿te querés casar conmigo?". Y tras el sí de la atleta, toda la desilusión por la derrota se esfumó.

TRAS SU DERROTA, LA ESGRIMISTA BELÉN PEREZ MAURICE FUE SORPRENDIDA POR SU ENTRENADOR Y PAREJA, LUCAS SAUCEDO, QUIEN LE PIDIÓ CASAMIENTO EN EL MEDIO DE UNA ENTREVISTA.



BUENAS PRODUCCIONES En Tiro, les hermanes Gil tuvieron una buena producción en Skeet: Federico fue 17º entre los varones, mientras Melisa fue 18ª entre las mujeres. Mientras en Triatlon, la cordobesa Romina Biagioli finalizó la prueba con un tiempo de 2h07m42s, registro que la dejó en el puesto 33 de la competición.

Juegos Olímpicos:

Argentina continúa su participación en Tokio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: