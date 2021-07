» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 27/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Liga Profesional:

Nuevamente con pibes, Boca recibe a San Lorenzo









El Xeneize sigue sin poder usar a la mayoría de sus profesionales, aunque esta noche sí contará con los colombianos Fabra y Cardona. En este inicio de la fecha 3 también juegan: Huracán vs Colón y Racing vs Aldosivi. Ayer se cerró la segunda fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol con victorias de Talleres (2-0 en Córdoba sobre Arsenal) y Argentinos Juniors (1-0 ante Newells en La Paternal). De esta manera, son tres los líderes: Lanús ya tenía 6 puntos tras su triunfo sobre Colón y el domingo se sumaron Godoy Cruz (le ganó 2-1 a Defensa y Justicia como visitante) y Patronato (venció 2-0 a Sarmiento en Paraná). En los otros resultados del domingo, River Plate goleó 4-0 a Unión de Santa Fe, que espera por el campanense Nicolás Bandi (ya se desvinculó de Colo Colo); Rosario Central le ganó 1-0 como local a Vélez Sarsfield; e Independiente derrotó 1-0 como visitante a Estudiantes de La Plata. Sin respiro, hoy estará comenzando la tercera fecha del certamen con la programación de tres encuentros. El más destacado es el clásico que Boca Juniors y San Lorenzo disputarán desde las 21.00 en La Bombonera. Este partido volverá a mostrar al Xeneize con una formación repleta de juveniles (tal como ocurrió en el 0-0 con Banfield), aunque esta vez se sumarían los colombianos Frank Fabra y Edwin Cardona, quienes no estuvieron en Brasil ante Atletico Mineiro y por ello están habilitados para jugar. En tanto, los campanenses Pedro Velurtas y Lisandro Mercuri, integrantes de la Reserva de Boca (ambos son categoría 2001), no han sido citados para este compromiso (tampoco habían sido convocados ante el Taladro). Además, este martes también jugarán: Huracán vs Colón desde las 16.30 horas; y Aldosivi vs Racing Club desde las 18.45. En La Academia, el campanense Leonardo Sigali está en duda por un traumatismo, aunque igualmente viajó a Mar del Plata, por lo que no se descarta que finalmente juegue contra el conjunto que dirige Fernando Gago.

LOS JUVENILES XENEIZES TENDRÁN UN NUEVO COMPROMISO EN PRIMERA.



