El marcador central, autor del gol del título, fue una de las figuras de Puerto Nuevo en el Torneo Apertura. Nacido en Goya, se vino a Campana persiguiendo su sueño de convertirse en jugador profesional. Y lo hizo con "el ok" de su abuela Antonia y el recuerdo de sus tíos. El minuto 51 atora al sueño de Puerto Nuevo. El empate ante Centro Español no alcanza, niega la ansiada coronación. Pero allá va una vez más Mario Godoy, el marcador central correntino que es una garantía en la última línea y que derrocha confianza en el área rival. Ya tiene tres goles en este Torneo Apertura, pero busca uno más, uno muy distinto: busca uno que vale un título. Entonces le llega el pelotazo de Santiago Ojeda, sin saber que el terreno le jugará una mala pasada. Pero a Mario le sobra confianza. Y en esta ocasión, además, la fortuna estará de su lado. "Bajé el pelotazo y cuando fui a patear, me resbalé, por lo que pateé con la derecha, cayéndome, y el balón me rebotó también en la izquierda", recuerda en diálogo con LAD. A pesar del poco ortodoxo remate, la parábola resultó perfecta y la pelota no solo superó al arquero Gianluca Albano, sino que se clavó junto a su palo derecho para desatar el delirio en todo el estadio Carlos Vallejos. "Cuando vi entrar la pelota salí a festejar, pero no pude hacerlo. Me agarraron entre todos y me tiraron al piso. Ni respirar podía", cuenta el correntino de 23 años. Pero una vez que se libró de la montaña de camisetas Auriazules se trepó al alambrado para celebrar junto a Juan Carlos Ortiz, el coterráneo que lo convenció de venirse a Campana e incorporarse a Puerto Nuevo después de verlo jugar en Victoria de Curuzú Cuatia. Y en ese momento de locura, Mario también se acordó de los suyos y mostró la remera que lo acompañó todo el campeonato debajo de la número 6; una remera que recuerda a Tío Keko y Tía Vero. "Fallecieron durante la pandemia y le prometí a mi primo Brian que los iba a llevar conmigo", explica. Otro lazo familiar muy especial para Godoy (el más especial, en realidad) es el que lo une a su abuela Antonia, con quien vive en Goya, dado que su madre "trabaja en el campo". Incluso, antes de tomar la decisión de venirse a Campana le pidió "el ok" para avanzar en esa dirección. Ella, con sus 70 y largos años, no dudó: "Andá, sabés que nosotros te apoyamos". Por eso, luego de los festejos que se sucedieron en el barrio Don Francisco y el centro de la ciudad, una de las primeras cosas que Mario hizo al regresar a su casa fue llamar a su abuela: "Ella lloraba mucho, no podíamos hablar casi. Y como no me gusta que llore, le dije que la llamaba al día siguiente para hablar con calma", relata con una ternura que sus 179 centímetros y su firmeza para jugar esconden en cada partido. Godoy tenía 7 años cuando un profesor de educación física de la escuela lo invitó a sumarse a Huracán de Goya. Allí jugó como volante central en las categorías infantiles, pero luego, ya siendo juvenil, se convirtió en marcador central. Y en esa posición llegó a Primera. Poco después, por recomendación de Hernán Darío "Indio" Ortiz, se sumó en 2018 a la Reserva de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Estuvo cuatro meses, pero por problemas al momento de firmar contrato, no siguió y se volvió a Corrientes. En 2020 pasó a Victoria de Curuzú Cuatia, donde estaba jugando el Torneo Regional Federal Amateur cuando recibió la propuesta de Juan Carlos Ortiz para incorporarse a Puerto Nuevo. "En ese momento estábamos disputando instancias decisivas y no le presté mucha atención. Pero después nos juntamos y café de por medio me convenció de venirme a Campana", recuerda. "Cuando llegamos le prometí que íbamos a ser campeones, pero le tuve que pedir perdón, porque le había prometido que íbamos a ser campeones a dos fechas del final", se ríe Mario, quien además de los entrenamientos con el plantel también tiene su trabajo diario en la empresa de andamios de Ortiz: "Hago pintura y otras cosas". Su adaptación al Portuario, cuenta, fue paulatina: "Al principio andaba solo y me cambiaba solo. Pero me encontré con un grupo muy bueno y todo fue fácil". Cuando los entrenamientos se trasladaron a Otamendi, Selem Lojda y Ezequiel Ramón lo acompañaron en los viajes. Incluso, "Noni" le dio uno de sus apodos campanenses: "el Sicario". El otro fue obra de Antonio Samaniego, quien lo llamó "Yacaré", como se conoce a muchos de los deportistas correntinos. A su vez, Mario comenta que tampoco se le complicó la adaptación al juego de la Primera D, porque en Corrientes también se juega un fútbol "muy fuerte, de mucho roce, en el que se apuesta mayoritariamente a la segunda pelota". Por ello, en cuanto al proceso de adaptación, le costó más Campana, a pesar que su Goya natal es la segunda ciudad de la provincia de Corrientes y cuenta con 80 mil habitantes: "Acá se anda a mil; allá se anda a diez", compara con una sonrisa. Un detalle para alguien que se alejó cientos de kilómetros de su hogar para comenzar desde bien abajo a construir su sueño de convertirse en jugador profesional: "No vine por la plata", aclara, como si hiciera falta, quien el pasado domingo fue uno de los grandes responsables que el duro partido ante Centro Español se convirtiera en la fiesta que finalmente se vivió en el Carlos Vallejos. "Nos preparamos sabiendo que el partido iba a ser muy duro, que era una final para nosotros y que nos iban a querer bajar. Y jugar una final así no es fácil, hay que tener mucha personalidad", señaló. Su gol marcó la coronación de un sacrificado proceso y le permitió al Portuario gritar campeón después de 27 años. "Hicimos las cosas bien, trabajamos mucho y estuvimos a la altura del desafío que nos propusimos. El cuerpo técnico tiene una gran forma de laburar y nos preparó partido a partido. Fuimos paso a paso sin marearnos y así conseguimos el objetivo", redondea Godoy, ese marcador central que le pidió "el ok" a su abuela para venirse a Campana y que, cinco meses después, ya quedó en la historia grande de Puerto Nuevo.

TRAS CONQUISTAR EL GOL QUE VALIÓ EL TÍTULO, GODOY RECORDÓ A TÍO KEKO Y TÍA VERO, QUIENES FALLECIERON DURANTE LA PANDEMIA. “LE PROMETÍ A MI PRIMO BRIAN QUE LOS IBA A LLEVAR CONMIGO", LE CONTÓ A LAD (FOTO: CARLA BRIGNOLO).





EL FESTEJO DE GODOY CON SU COTERRÁNEO JUAN CARLOS ORTIZ, QUIEN LO CONVENCIÓ DE SUMARSE A PUERTO NUEVO: “NI BIEN LLEGAMOS A LA CIUDAD, LE PROMETÍ QUE ÍBAMOS A SER CAMPEONES". (FOTO: CARLA BRIGNOLO). "ES UN GRAN PIBE" El entrenador Gastón Dearmas destacó a Mario Godoy: "Es un gran pibe, que hace un sacrificio enorme para estar con nosotros. Lleva más de cinco meses sin meses sin ver a su familia". Además, el DT de Puerto Nuevo también resaltó sus virtudes futbolísticas: "Es un marcador central con muy buen juego aéreo y muy seguro en los duelos. Maneja los dos perfiles y se predispone a tener salidas claras por abajo. Además, también es muy importante en el juego aéreo ofensivo".

Primera D:

Mario Godoy, el héroe Portuario que llegó desde Corrientes para gritar campeón

