La causa de "Chano" será investigada por la fiscalía de delitos complejos ante un posible exceso policial

Se trata de la Unidad 1 de Delitos Complejos del departamento judicial de Zárate - Campana que a partir de ahora quedó a cargo de la investigación tal cual lo dispuso el fiscal que intervino inicialmente.

La causa por el confuso episodio en que el músico Santiago "Chano" Charpentier habría querido agredir a un policía quien le terminó disparando en presunta legítima defensa, pasará a estar a cargo de la fiscalía que investiga posibles delitos en el accionar policial.

Se trata de la Unidad 1 de Delitos Complejos del departamento judicial de Zárate Campana, que a partir de ahora quedó a cargo de la causa tal cual lo dispuso el fiscal de Exaltación de la Cruz que intervino inicialmente, Juan Manuel Esperante. La fiscalía de delitos complejos a cargo de Martín Zocca investiga posibles delitos vinculados con el accionar policial y por ello es que ahora quedó a cargo de lo ocurrido el pasado lunes.

Por lo pronto, si bien las primeras declaraciones refieren a un accionar legítimo de defensa del policía que disparó, ello no está descartado, sino que el fiscal aún no lo tomó ni como testigo ni como imputado. Para ello, pretende juntar más prueba y luego dilucidar qué fue lo que ocurrió y aguardar la declaración de la madre del músico quien dijo que no hubo agresión de él hacia el policía.