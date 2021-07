VACUNAN CON MODERNA

La medida se desarrollará en el marco del Plan Estratégico de Vacunación que el Gobierno nacional lleva adelante en todo el territorio. Según el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de Buenos Aires le corresponderán 347.760 dosis; a la Ciudad de Buenos Aires, 60.480; a Catamarca, 8.400; a Chaco, 23.520; a Chubut, 12.180; a Córdoba, 74.760; a Corrientes, 21.840; a Entre Ríos, 27.300; a Formosa, 11.760; a Jujuy, 15.120; a La Pampa, 7.140; a La Rioja, 8.400; a Mendoza, 39.480; a Misiones, 25.200; a Neuquén, 13.440; a Río Negro, 15.120; a Salta, 28.560; a San Juan, 15.540; a San Luis, 10.080; a Santa Cruz, 7.140; a Santa Fe, 70.280; a Santiago del Estero, 20.160; a Tierra del Fuego, 3.640, y a Tucumán, 33.740. Hasta el momento llegaron 41.833.930 vacunas, de las cuales 14.000.000 corresponden a Sinopharm; 11.868.830 a Sputnik V, (9.375.670 del componente 1 y 2.493.160 del componente 2); 9.941.100 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 3.500.000 a Moderna; 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo COVAX de la OMS y 580.000 a AstraZeneca-Covishield.

PAGO AL CLUB

Las reservas internacionales del Banco Central volvieron a ubicarse por debajo de los US$ 43.000 millones, dado que se realizó el pago al Club de París. Según información oficial, finalizaron en un total de US$ 42.837 millones. Fuentes de la autoridad monetaria indicaron que la merma se debe a la realización del pago al Club de París por unos 220 millones. Se trata del primer pago parcial anunciado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien logró un entendimiento mediante el que acordó extender los plazos hasta el 31 de marzo de 2022, al evitar caer en default. A cambio, la Argentina acordó abonar US$ 430 millones en cuotas hasta esa fecha, muy por debajo de los US$ 2.400 millones que debía desembolsar inicialmente.

EN VIGENCIA

La AFIP reglamentó oficialmente este martes los beneficios para monotributistas previstos en la ley de "alivio fiscal" para esos contribuyentes. La medida retrotrae los valores mensuales de las cuotas correspondientes al período enero-junio de 2021, a los vigentes en diciembre de 2020. También, habilita un esquema excepcional de actualización de las escalas, establece una moratoria para regularizar deudas en hasta 60 cuotas y facilita la permanencia en el régimen simplificado para quienes fueron excluidos por distintos motivos, según la Resolución General N° 5034, publicada este martes en el Boletín Oficial.

PREOCUPACIÓN

El Ministerio de Trabajo convocó para este miércoles a una nueva audiencia para tratar de encontrar una salida a la crisis de la empresa de electrodomésticos Garbarino, en medio de una creciente preocupación del Gobierno por el futuro de casi 4.000 empleados.

Con la mayoría de los locales cerrados y una abultada deuda, los dueños de Garbarino volverán a reunirse con los delegados del Sindicato de Comercio, cuando ya se adeudan más de tres meses de salarios y los retrasos con los proveedores van en aumento. Garbarino acumula casi 3.400 cheques rechazados, por $4.900 millones, según la Central de Deudores del Banco Central.

TAPABOCAS DE NUEVO

Dos meses después de que el presidente Joe Biden se declarara victorioso en la batalla contra la Covid-19, el Centro de Control de Enfermedades infecciosas (CDC) comprobó que el 46% de los condados de Estados Unidos experimentan ahora un alto índice de transmisión y otro 17% adicional. Como resultado, canceló la venia que había dado a los vacunados para reunirse en interiores sin mascarilla y pide que sea obligatoria para todos los escolares y en espacios interiores de los lugares públicos. También recomienda a los líderes comunitarios que alienten la vacunación y el uso de mascarillas para prevenir nuevos brotes en áreas de transmisión sustancial y alta.