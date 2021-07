Efemérides del día de la fecha, 28 de Julio

DÍA DE LA GENDARMERÍA NACIONAL En este día se conmemora la creación de la Gendarmería Nacional, mediante la Ley Nº 12.367 en el año 1938, durante la presidencia de Roberto M. Ortiz: "contribuir decididamente a mantener la identidad nacional en áreas limítrofes, a preservar el territorio nacional y la intangibilidad del límite internacional". A su vez, en esta jornada se homenajea a los gendarmes por su dedicación y compromiso en su labor diario. La Gendarmería Nacional es una fuerza de seguridad, de naturaleza militar y con características de fuerza intermedia, es decir, está capacitada para "disuadir y responder amenazas, crisis, contingencias e incidentes en los ámbitos de la Seguridad Interior y de la Defensa Nacional, generando aptitudes para su empeño en operaciones de Apoyo a la Política Exterior de la Nación".



DÍA MUNDIAL CONTRA LA HEPATITIS Instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y celebrado desde el año 2008, en este día se conmemora el nacimiento del científico estadounidense Baruch Samuel Blumberg, quien descubrió el virus de la Hepatitis B y fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en el año 1976; a su vez, se concientiza e informa acerca de las hepatitis víricas, "que inflaman el hígado y provocan diversas enfermedades graves, entre ellas el carcinoma hepatocelular". El tema de este año es "La hepatitis no puede esperar" y se hace hincapié en la necesidad de actuar para eliminar esta enfermedad como amenaza para la salud pública de acá al año 2030. La OMS informa que hay cinco cepas principales de virus de la Hepatitis (A, B, C, D y E); específicamente, los tipos B y C causan 1,1 millones de defunciones y 3 millones de nuevas infecciones cada año. Asimismo, estima que cada 30 segundos fallece una persona por síntomas relacionados con las hepatitis víricas. Por otra parte, la Doctora Valeria Descalzi, Jefa de Hepatología del Hospital Universitario Fundación Favaloro, precisa que la Hepatitis A y E son generalmente ocasionadas por ingerir alimentos o agua contaminados y que la Hepatitis B, C y D se producen normalmente por el contacto con fluidos corporales infectados; éstos últimos pueden evolucionar a hepatitis crónica y sus consecuencias son la cirrosis y el carcinoma hepatocelular. "Las hepatitis A y B pueden prevenirse gracias a la existencia de vacunas seguras e inmunogénicas […] La hepatitis C no cuenta con una vacuna por el momento. Por eso es importante en los casos en que exista riesgo de infección, realizar los test sanguíneos correspondientes para detectarla y comenzar tratamiento".



"HEY THERE DELILAH" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2007, el sencillo "Hey there Delilah" de "Plain White T´s" destronaba a "Umbrella" de Rihanna y Jay-Z del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "All that we needed" (2005) y compuesto por Tom Higgenson, la canción está dedicada a Delilah DiCrescenzo: "Definitivamente pasé la mayor parte del tiempo enfocado en la letra de esa canción. Es una canción impulsada por la letra, por lo que cada línea era importante".



Efemérides del día de la fecha, 28 de Julio

