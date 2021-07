P U B L I C









La Organización Mundial de la Salud estableció el 28 de Julio, como el "Día Mundial de las Hepatitis Virales" conmemorando el nacimiento del Premio Nobel, Dr. Samuel Blumberg, quien descubrió el virus de la Hepatitis B en 1964. El objetivo es fomentar la toma de conciencia sobre las hepatitis y difundir conocimientos sobre ellas. ¿QUE ES LA HEPATITIS? Es la inflamación del hígado. Este órgano depura sustancias, fabrica otras. Interviene en la digestión de alimentos y en su asimilación. Si está "inflamado" no puede realizar a pleno sus funciones y esto provoca síntomas, aunque no son raras las formas asintomáticas. Pueden ser agudas (duran menos de 6 meses) o crónicas. CAUSAS En niños, la causa más frecuente es la infecciosa. Los virus ocupan el primer lugar. Pueden provocar alteraciones leves o cuadros gravísimos. -Hepatitis A. Transmisión fecal-oral (al ingerir el virus procedente de heces de una persona infectada). Generalmente se cura en semanas y no deja secuelas. -Hepatitis B. Transmisión sexual, madre a hijo en embarazo o parto y por contacto sangre-sangre. Puede permanecer dentro del organismo (10%), provocando hepatitis crónica, favoreciendo la aparición de cáncer de hígado. Los portadores, aún sin hepatitis en ese momento pueden contagiar a otros. En niños contagiados perinatalmente, la tendencia a cronicidad es alta. -Hepatitis C. Transmisión por contacto sangre-sangre (transfusiones, compartir jeringas), vía sexual y de madre al feto. Suele hacerse crónica (50%), presentando reactivaciones. -Menos frecuentes: hepatitis D: transmisión sanguínea, sólo afecta a los que ya tienen hepatitis B, agravando su evolución. Hepatitis E: contagio como hepatitis A, no suele cronificarse. Otras causas: fármacos (hepatitis medicamentosas), sustancias como el alcohol (tóxicas). DIAGNÓSTICO Síntomas clásicos: fiebre, ictericia (color amarillento de piel y mucosas), orinas oscuras, heces pálidas, náuseas, dolor abdominal, malestar, inapetencia. A veces dolores articulares, erupción en la piel. Son muy frecuentes las formas con pocos síntomas o asintomáticas, especialmente en niños pequeños. Palpando el abdomen, podemos detectar aumento del tamaño del hígado (hepatomegalia) y a veces del bazo (esplenomegalia). La confirmación se realiza con el análisis de transaminasas. Estas aumentan en sangre cuando hay inflamación hepática, aunque no aclaran la causa. Para investigar el origen, se solicitan otras pruebas (serologías). TRATAMIENTO No existe un tratamiento específico eficaz, salvo la hepatitis C. Los niños se curan "cuando les toca curar". No es necesario mantener reposo en cama (dependerá de la intensidad del decaimiento) ni una dieta estricta (salvo excepciones). PREVENCIÓN -Hepatitis A: control sanitario (fuentes del agua para consumo y preparación de alimentos), higiene (Lavado de manos después de cambiar a los niños pequeños). Vacunación (calendario nacional). -Hepatitis B: Vacunación (calendario nacional). Realizar análisis a embarazadas para detectar portadoras del virus y reforzar el tratamiento preventivo del recién nacido administrándole gammaglobulina específica y la vacuna al nacer. -Hepatitis C: Controlar productos sanguíneos empleados en transfusiones (como en hepatitis B/sida). Recomendar no compartir jeringas y practicar "sexo seguro". No existe vacuna eficaz aún. CONOZCAMOS PARA PREVENIR Y ACTUAR PRECOZMENTE. Dra. Andrea Gianaculopulo, Médica Pediatra UBA y SAP (M.P 57372) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

Día Mundial de las Hepatitis Virales; tomemos conciencia

Por Dra. Andrea Gianaculopulo

