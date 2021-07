» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 28/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Fútbol Femenino:

Las Auriazules se preparan para el campeonato de Primera B que iniciará el 21 de agosto. El pasado sábado la Primera Femenina de Puerto Nuevo disputó un amistoso de preparación frente a Racing Club, equipo que participa de la Primera A del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Por su parte, las Auriazules están avanzando con sus entrenamientos de cara al 21 de agosto, fecha en que arrancará el campeonato de la Primera B después de más de seis meses de parate por la pandemia de coronavirus. En el predio Tita Mattiussi de la entidad de Avellaneda, las dirigidas por Néstor Daniel Gómez cayeron 4-1: Sofía D´Ambrosio (2), Aldana Narváez y Nazarena Viola convirtieron para La Academia, mientras Emilse Correa marcó para las Portuarias. El equipo de nuestra ciudad formó inicialmente con Jacqueline Schmidt; Micaela Scandroglio, Ayelén Torres, Cintia Flamenco, Sabrina Ogrine; Yanella Gómez, Gisela Salvo, Marisa González, Josselyn Suárez; Emilse Correa y Zoe Torres. Esta formación duró 5 minutos, dado que la capitana Marisa González debió abandonar rápidamente el juego por un choque con una jugadora de Racing y en su lugar ingresó María Ramón. Con el correr de los minutos también entraron Nancy Ríos, Erica Luque, Noelia Gómez, Mariel Rossini, Patricia Arévalo, Sol Ferulano y las juveniles Valentina Cejas, Arantxa Salamandri, Paloma Domenech, Tatiana Bianchi, Guadalupe Gómez, Sol Rodríguez, Luisana Kepar, Luna Arrua, Salomé Ramón y dos Sub 15 que disputaron su primer amistoso con Primera: Melany Feulin y Milena Paz.

NUEVO DT NACIONAL Germán Portanova fue presentado el lunes como nuevo DT de la Selección Nacional Femenina y se convirtió en el sucesor de Carlos Borrello, quien ahora será el Coordinador General de las Selecciones Femeninas de AFA. A sus 47 años, Portanova llega a la Albiceleste luego de haber tenido un exitoso paso por UAI Urquiza (campeón argentino en 2014, 2017/18 y 2018/19). "Esto es lo más emocionante que me tocó en mi carrera futbolística. Poder dirigir a la Selección Femenina es lo máximo. Representar a tu país es defender la bandera, el corazón, la Patria. Vivo este momento con mucha emoción. Sinceramente se me han caído las lágrimas. No queda más que comenzar a trabajar", manifestó el flamante DT Nacional.

