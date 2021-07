En el arranque de la 3ª fecha, el Ciclón se impuso 2-0 como visitante con goles de Peruzzi y Ortigoza. También ganó Racing. Esta noche, River visita a Lanús en el partido más atractivo de la jornada.

Ayer comenzó la tercera fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y, en el duelo más caliente de la jornada, por la polémica que cruzó a Boca Juniors con Marcelo Tinelli, presidente de la LPF, fue el que disputaron, justamente, el Xeneize y San Lorenzo. Y la victoria quedó del lado del Ciclón.

Dirigido por Paolo Montero y con la reaparición de los hermanos Ángel y Oscar Romero, el elenco de Boedo se impuso 2-0 con goles de Gino Peruzzi y Néstor Ortigoza (de penal) y, de esa manera, saltó a lo más alto de la tabla de posiciones con 7 unidades.

Por su parte, Boca volvió a recurrir a una formación juvenil ante la imposibilidad de presentar a aquellos jugadores que estuvieron en Brasil por Copa Libertadores. Esta vez, los colombianos Frank Fabra y Edwin Cardona fueron "refuerzos", aunque no tanto: no aportaron en la medida de lo esperado, terminaron siendo reemplazados y, encima, un quedo del lateral izquierdo posibilitó que Peruzzi abriera el marcador en el cierre del primer tiempo.

Otro grande que ganó anoche fue Racing Club: superó 2-0 como visitante a Aldosivi de Mar del Plata con tantos de Javier Correa e Ignacio Piatti en el segundo tiempo después que Gabriel Arias le contuviera un penal a Federico Andrada. Antes, en el primer tiempo, el árbitro Pablo Echavarría había ignorado un claro penal que cometió el campanense Leonardo Sigali, quien fue titular a pesar de sus molestias físicas, aunque fue reemplazado en el entretiempo.

La jornada de ayer se completó con el empate 1-1 entre Huracán y Colón en Parque Patricios.

En tanto, la programación continuará hoy con seis encuentros: Unión vs Banfield (14.15), Godoy Cruz vs Atlético Tucumán (14.15), Sarmiento vs Platense (16.30), Vélez Sarsfield vs Defensa y Justicia (16.30), Independiente vs Patronato (18.45) y Lanús vs River Plate (21.00).

Mientras que esta tercera fecha se cerrará el jueves con Central Córdoba vs Talleres (14.15), Arsenal vs Argentinos (16.30), Gimnasia vs Rosario Central (18.45) y Newells vs Estudiantes (21.00).