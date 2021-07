Breves: Olímpicas

PUMAS, POR EL BRONCE En la madrugada del martes, el Seleccionado de Rugby Seven logró una heroica victoria al superar 19-14 a Sudáfrica en Cuartos de Final después de quedarse con un hombre menos a los 3 minutos de juego (fue expulsado Gastón Revol), cuando perdía 7-0. Así se clasificó a los partidos por las medallas. Anoche, en semifinales, Los Pumas 7 cayeron 26-14 con Fiji, por lo que, en la madrugada de este miércoles, se iban a medir con Gran Bretaña por la medalla de bronce. La final, en tanto, la protagonizaban Fiji y Nueva Zelanda.



MADRUGADA MOVIDA En la madrugada de este miércoles, además del partido por la medalla de bronce que iba a disputar el Rugby 7, también jugaban los Seleccionados Masculinos de Vóley (vs Francia) y de Handball (vs Noruega). En tanto, a las 7.00, Las Leonas se presentaban ante China, mientras desde las 8.00, el Seleccionado de Fútbol buscaba la clasificación a Cuartos de Final frente a España (los dirigidos por Fernando Batista están obligados a ganar para ello). SCHWARTZMAN, EN 8VOS En su segunda presentación en Tokio, Diego Schwartzman venció 6-3 y 7-5 al checo Tomas Machac y, de esa manera, avanzó a los Octavos de Final del torneo de single masculino. Por dicha instancia se enfrentaba, al cierre de esta edición, con el ruso Karen Khachanov a la búsqueda de un lugar en los Cuartos de Final. También al cierre de esta edición hacían su presentación Horacio Zeballos y Nadia Podoroska en el Doble Mixto. La rosarina quedó eliminada en el single al caer 6-1 y 6-3 con la española Paula Badosa. BUEN ARRANQUE El bonaerense Facundo Olezza (25 años) concretó la mejor actuación de la vela argentina: obtuvo el 5º y 4º puesto en las primeras dos regatas de la clase Finn, celebradas en la ciudad costera de Kamakura, al sur de la capital japonesa. Con un acumulado de 9 puntos, el representante del club Veleros Barlovento de San Fernando quedó cuarto en la clasificación general, por detrás del turco Alican Kaynar (ganador de ambas pruebas), el húngaro Zsombor Berecz (2º en ambas) y el español Joan Cardona Méndez (3º en ambas). RÁPIDA DESPEDIDA En Judo, en la categoría hasta 81 kilogramos, Emmanuel Lucenti perdió por Ippon con el búlgaro Ivaylo Ivanov en apenas 25 segundos de combate. "No entiendo nada. Ni lo vi, no pensé que me iba a atacar así, tan rápido. No me dio tiempo de hacer nada, estoy desconcertado. Duele muchísimo el honor y el orgullo", señaló el judoca argentino, quien había terminado en el Top 10 en los últimos dos Juegos Olímpicos. Luego, Lucenti reclamó mayor apoyo hacia la disciplina: "No quiero que los chicos que viene atrás mío sufran lo mismo que yo, que tengan que vender sus autos o dormir en un aeropuerto, como lo hice yo con mi mujer y mi hijo. Quiero ser ejemplo para que se cambien las cosas", afirmó. RÉCORD DE CASOS En pleno desarrollo de los Juegos Olímpicos, Tokio reportó 2.848 nuevos positivos de coronavirus, la cifra más alta en los últimos seis de meses (el 7 de enero se había registrado 2.520). Igualmente, hasta el 22 de agosto, la capital nipona se encuentra en Estado de emergencia sanitaria.

Breves: Olímpicas

28 de Julio de 2021

