Euroamérica operó por primera vez contenedores de importación

Fue en la terminal Campana, al lado del Campana Boat Club. Fueron cargados en el buque de bandera nacional "Argentina C". Luego de comprar una grúa móvil Liebherr en Alemania y ensamblarla en la Terminal Campana, al lado del Campana Boat Club, Euroamérica concretó su primera operación con contenedores de importación. Según se explica en el portal Trade News, de la alternativa portuaria de Campana para los cargadores del norte de la provincia de Buenos Aires se sustenta en el "servicio completo" que ofrece el grupo con sus depósitos, cámaras frigoríficas, acceso ferroviario del NCA y el San Martín, lo que ramifica su llegada también al interior del país. En el largo plazo está Tajiber, la terminal diseñada para contenedores cuyo desarrollo final depende en gran medida de lo que suceda con el Puerto Buenos Aires en el futuro, pero también con la economía del país. Con Tajiber, Grupo Euroamérica terminará de consolidar la actual interfaz tierra-mar para el comercio exterior, con los depósitos y centros de distribución, los muelles y Eurotrucks, la empresa de transporte del grupo que inició con conexiones internas entre las propias terminales, pero que ya realiza distancias corta y larga al interior del país, y proyecta también el negocio internacional transfronterizo. Los contenedores fueron cargados en el buque de bandera nacional "Argentina C", que tiene una frecuencia semanal que hace Zárate, Rosario y Montevideo y ahora suma a Euroamérica Campana, donde el servicio de línea será regular cada 7 a 10 días.

El buque "Argentina C" tiene programado amarrar en Campana cada 7 ó 10 días.



