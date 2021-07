Ayer se informaron 28 nuevos positivos y la curva está en valores que no se registraban desde principios de marzo. Además, no se informaron nuevos fallecimientos por cuarto día consecutivo. La Secretaría de Salud municipal informó ayer 28 nuevos positivos de coronavirus en nuestra ciudad, que ahora acumula 16.644 casos totales desde que comenzó la pandemia. Con la cifra señalada ayer, la curva de contagios en Campana sigue cediendo: el promedio de los últimos siete días quedó este miércoles en 21,6 (estaba en 24,1). Se trata de un valor que no se registraba desde principios de marzo y que en escasa oportunidades se ha alcanzado a lo largo de este año. Al mismo tiempo, la Secretaría de Salud municipal no comunicó nuevos fallecimientos entre los pacientes que han contraído la enfermedad, por lo que ya son cuatro días sin muertes reportadas. Así, la ciudad sigue presentando 293 víctimas fatales y la tasa de letalidad descendió al 1,87%. INFORME PROVINCIAL Ayer no se actualizó la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que hasta el martes presentaba a Campana con 15.318 casos totales (326 menos que los indicados por el reporte local) y con 294 fallecidos (uno más que los señalados hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal). ZÁRATE: TRES MUERTES La Municipalidad de Zárate comunicó ayer 45 nuevos positivos, 29 altas médicas y el fallecimiento de 3 personas que habían contraído coronavirus: una mujer de 39 años (que estaba internada en una clínica privada de San Martín) y dos hombres de 50 y 52 años (el mayor era atendido en un nosocomio privado de Merlo). De esta manera, la vecina ciudad acumula ahora 14.683 casos totales que se dividen en 768 que se encuentran activos, 13.544 que se han recuperado y 371 que han fallecido (su tasa de letalidad es del 2,53%). Por su parte, Exaltación de la Cruz indicó 11 nuevos positivos, 5 altas médicas y un deceso. Con estas cifras, el municipio acumula ahora 3.963 casos totales que se dividen en 151 que se encuentran activos, 3.735 que se han recuperado y 77 que han fallecido.



LA CURVA DE CONTAGIOS SIGUE CEDIENDO EN NUESTRA CIUDAD.





INFORME DE HOY JUEVES #Dato la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informó este jueves 30 casos positivos de Covid-19. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/MQ8MhxE6kr — Daniel Trila (@dantrila) July 29, 2021 INFORME DE AYER MIERCOLES #Dato la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informó este miércoles 28 positivos de Covid-19. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/MifROSU7LS — Daniel Trila (@dantrila) July 28, 2021

Coronavirus:

Los contagios siguen cayendo en Campana

