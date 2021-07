Un joven, que ayer por la tarde se dirigía su trabajo, cayó al asfalto con su Rouser NS 200 luego de colisionar con Chevrolet Corsa en Castilla y San Lorenzo, barrio Villanueva. El SAME llegó al lugar y lo trasladó hasta el hospital municipal dado que acusaba un fuerte golpe en una de sus piernas. Intervinieron efectivos del Comando Patrulla.





#Dato Choque frente a la plaza de Villanueva. Castilla y San Lorenzo. Un Corsa y una moto Rowser. Aparentemente el motociclista no sufrió heridas, por lo tanto no debió ser trasladado al hospital. Estuvo presente el móvil de Comando Patrulla ?? zona 7. Sólo daños materiales. pic.twitter.com/BPtv175GIl — Daniel Trila (@dantrila) July 28, 2021

Accidente en barrio Villanueva

