Así lo enfatizó el concejal de Juntos por el Cambio Christian Amaya quien aseguró que "ya pasaron ocho meses del plazo que prometieron los dirigentes kirchneristas y la obra todavía no se reactivó". El concejal de Juntos por el Cambio y precandidato a renovar su banca, Christian Amaya, aseguró que "ya pasaron los ocho meses del plazo que prometió el kirchnerismo y la obra de la construcción de la termoeléctrica II no se reactiva". En esa línea, cargó contra Rubén Romano, Soledad Calle y Oscar Villarreal: "Les mintieron a los vecinos porque dijeron que en el primer semestre de este año iban a poner en marcha el proyecto y aún no se ven movimientos ni hay novedades", aseveró el concejal oficialista. Además, el edil sostuvo que "es lamentable que prometan cosas que no pueden cumplir y mucho menos en medio de este difícil contexto de crisis social y económica provocada por las pésimas decisiones políticas del presidente Alberto Fernández". "Es una falta de respeto muy grande que se juegue con la esperanza y las necesidades de los vecinos que a diario salen a buscar trabajo con su currículum debajo del brazo", indicó.

Amaya cuestionó a Romano y Calle por mentirle a los vecinos y jugar con sus necesidades.



Christian Amaya:

"Romano y Calle mintieron a los vecinos con la obra de la Termoeléctrica II"

