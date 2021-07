Alejo Sarna: "Vamos a llevar la voz de los vecinos al Concejo Deliberante"

Los precandidatos a concejales del FdT Alejo Sarna, Gilda Chiorazzo, Carlos Castillo y el precandidato a Consejero Escolar, Diego Costa, recorrieron el barrio Dignidad, escucharon a los vecinos y cuestionaron la falta de escucha por parte del Municipio. Ayer por la tarde parte de la lista de precandidatos que encabeza Alejo Sarna estuvo recorriendo los barrios Dignidad y Don Manuel, acompañados por el referente barrial Ramón Mena. Allí charlaron con los vecinos y vieron el nivel de precariedad en que se vive en algunos lugares de Campana, debido fundamentalmente a una ausencia del estado municipal que no garantiza el mínimo de servicios necesarios. Según comentaban los propios vecinos, depende de ellos mismos juntarse de manera solidaria para resolver los problemas cotidianos de los que debería encargarse el municipio, como son el acceso a la electricidad, al agua potable o las cloacas. "No recordamos la última vez que nos visitó el intendente, algún funcionario o algún concejal oficialista para preocuparse por lo que pasa en estos barrios, donde viven miles de familias trabajadoras que la pelean día a día por su sustento, y además debemos ocuparnos por lo que debería ocuparse el municipio" decían los vecinos y vecinas en cada charla. Al respecto Alejo Sarna señaló que "nos preocupa mucho que las y los vecinos nos comenten que el Municipio no los tiene en cuenta, no solo en cuestiones de infraestructura y mantenimiento, sino que ni siquiera se acercan a escucharlos". Alejo sostuvo también que "el problema de la electricidad es quizás el más grave, no solo por el servicio deficiente con que cuentan en el barrio, sino por el latente peligro de sobrecargas, accidentes e incendios que amenazan la vida sobre todo de los niños y niñas. En muchos casos los cableados que proveen el servicio a los hogares son instalados por los propios vecinos, con condiciones de seguridad muy precarias, por lo tanto las redes son muy riesgosas y en invierno debido a la conexión de aparatos de calefacción eléctricos los riesgos de accidentes se potencian". Alejo recalcó que desde el espacio político que lidera "vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo hace tiempo, recorriendo barrio por barrio, casa por casa para estar cerca de los vecinos y vecinas en busca de soluciones a la infinidad de problemáticas que se presentan todos los días. Vamos a llevar la voz de las y los vecinos del barrio Dignidad y de todo Campana al Concejo Deliberante para que su nunca más sean dejados de lado".

