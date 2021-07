Teniendo en vista una jornada de pesca en aguas del Río de la Plata, saliendo desde la localidad de Berisso con nuestro guía referente y amigo Fernando Sánchez, la misma quedó suspendida el día anterior a realizarse dado el pronóstico de fuertes vientos con rachas de hasta los 60 km. Con mi amigo y colaborador el Dr. Juan David Pérez con quien íbamos a realizar esa jornada de pesca, analizamos la situación como para salir al Guazú al reparo del viento. De esta manera nos encontramos nuevamente iniciando una jornada de pesca, la que comenzó con nuestra primera parada oficial en ruta provincial 6 y Calixto Dellepiane en donde se encuentra Carnadas El Toro, allí nos proveímos de unas excelentes porciones de mojarras vivas e isocas, estas últimas están dando excelentes resultados en estos momentos. Como de costumbre nuestro camino continuó por ruta provincial 6 hasta empalmar en la rotonda de la vecina ciudad de Zárate por ruta 12. Después de abonar el peaje del puente Zárate Brazo Largo continuamos viaje hasta la guardería del Camping Recreo Keidel. Cabe destacar que siendo las 8:30 horas de esa mañana, en el camino, la niebla era bastante espesa y molesta, dejándonos una visibilidad por partes menor a los 50 metros, por lo cual tomamos el camino con calma advirtiendo además que sería imposible navegar en esas condiciones. Ya en la guardería procedimos a quitar las lonas de la embarcación y a subir a bordo todos nuestros equipos de pesca, fotografía y filmación, además de algunas gaseosas y sándwich para pasar el mediodía. Aguardamos en el lugar a que se levantara la niebla y promediando las 9:45 bajamos a Gino al agua y así salimos a marcha lenta Guazú abajo, ingresamos por el Doradito y antes de salir nuevamente al Guazú nos fondeamos en una profundidad de unos tres metros para armar nuestros equipos. Como ya les comenté nuestros equipos están compuestos por cañas telescópicas de hasta cuatro metros, reeles frontales y del tipo huevitos cargados con multifilamentos, utilizando líneas convencionales de tres boyas y un puntero o bigotera al final. En cuanto a las boyas, en esta oportunidad, tanto Juan como yo nos inclinamos por las de color negro que son sumamente visibles en cualquier circunstancia y distancia. Estando fondeados y en el armado de los equipos, ya con una de mis líneas la que se encontraba a mediana distancia obtuve el primer pique y clavada del día de un pejerrey de mediano porte pero nada despreciable. Finalmente siendo las 10:06 de la mañana nos largamos al garete el que con influencia del viento Suroeste nos sacaba Guazú afuera. A poco de comenzar con el garete, Juan obtuvo su primer pejerrey de muy lindo porte con un paternóster a una profundidad de más de un metro, esto ya nos marcaba el parámetro de en qué profundidad se estaban moviendo los grandes. Seguidamente y a unos ochenta metros de distancia vi correr sobre el agua a una de mis boyas ping pong negras y clavé con firmeza la pieza, la que me dio una excelente pelea y al subir a bordo midió los nada despreciables 39 centímetros. Esta captura se dio en una brazolada de por lo menos unos cincuenta centímetros de profundidad. Insisto los mejorcitos de este día estaban abajo y otro detalle no menor con isocas. El viento nos seguía sacando Guazú afuera y ya pasábamos el medio del río y los piques no cesaban para nosotros intercalándose muchas respuestas y capturas de pejerreyes medianitos y juveniles, los cuales para evitar sacarlos tragados utilizábamos anzuelos grandes y curvos. Si bien teníamos varias lanchas a nuestro alrededor, no todas pescaban con la misma frecuencia que lo hacíamos nosotros. Motivos pueden ser varios los que pasan, desde no pescar gareteando sino a la espera, anzuelos, carnadas, profundidad de brazoladas y hasta la inesperada mancha de aceite o nafta fuera del casco la que en la gareteada va dejando una estela del producto a nuestro paso y espanta a los pejerreyes, entre otras. Finalizamos nuestra primera gareteada antes de llegar a la costa de la Provincia de Buenos Aires y motor en marcha cruzamos de costa para emprender una nueva deriva, la que era imposible de realizar dado que estábamos al reparo total del viento y con aguas sumamente planchadas, por lo que tanto nuestra boya como nuestra embarcación se quedaban prácticamente fijas en un lugar sin derivar. Motor en marcha entonces remontamos el Guazú para copiar la primera gareteada desde la boca del Doradito y aquí se produjo la magia otra vez ya que el viento nos sacaba río afuera nuevamente y los piques y capturas se nos daban una tras otra, realmente era una fiesta. Reitero el dato: en este día brazoladas de entre los 8 y 25 centímetros eran para recibir piques de pejerreyes medianitos y juveniles. Los mejores portes con Juan se nos daban en brazoladas de entre los 40 centímetros y el metro de profundidad, además de rendir en un 70% de los piques mucho mejor los encarnes realizados con isocas que los que teníamos hecho con mojarras vivas o filet de sardinas salados. Los paternóster fueron los que mejores portes de pejerreyes cosecharon, por lo menos en esta jornada. Si bien no se dieron dobletes en esta jornada, cosa que me extrañó mucho, dado la oferta de tan buen pique que por lo menos nosotros teníamos. Nuestras capturas eran una tras otras de tal forma que llegamos a filmar varias a cámara abierta e intercaladamente entre las de Juan y las mías. Realmente hace años que no recuerdo haber tenido una pesca de pejerreyes semejante a ésta en donde casi no pudimos almorzar. Por otra parte, hay que decir que se continúa con excelentes jornadas de pescas de bagres de mar, que están rindiendo entre unas 15 y 20 piezas por embarcación y por día, motivo por el cual en el Guazú, en las inmediaciones del muelle del Helgue es imposible salir en busca de pejerreyes, por la gran concentración de lanchas fondeadas en el lugar tras esta pesca. Promediando las 16:45 horas y después de haber copiado varias veces nuestra primera gareteada, dimos por concluida esta jornada de pesca en aguas del Paraná Guazú. Si bien suspendimos nuestra salida al Río de la Plata en busca de los grandes pejerreyes, la misma quedó en carpeta para una próxima vez no muy lejana. Por nuestra parte, más que satisfechos con la jornada vivida y con cajones llenos, regresamos a la guardería disfrutando del viaje y del hermoso paisaje que siempre nos regalan nuestras islas. En nuestro programa televisivo Nº 890 de esta semana te mostramos la primera parte de todo lo comentado en esta nota, junto al amigo y colaborador Juan David Pérez. Además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20:00 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Los mejores portes de pejerreyes se dieron en brazoladas largas bien abajo.



Semanario del Pescador:

Un festival de piques

Por Luis María Bruno

