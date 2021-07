Efemérides del día de la fecha, 29 de Julio

DÍA DE LA CULTURA NACIONAL

Instituido en el año 1982, en este día se conmemora el fallecimiento del escritor, poeta y ensayista, Ricardo Rojas, en el año 1957: "Ricardo Rojas representa muy singularmente, en su polifacética y honda personalidad intelectual, diversas manifestaciones culturales y encarna una preocupación argentina de preservar y difundir las características de la cultura nacional". Nacido el 16 de septiembre del año 1882 en Tucumán, Rojas se crio en Santiago del Estero, provincia en la que su padre fue dos veces gobernador, hasta que el fallecimiento de su progenitor provocó que se trasladara a Buenos Aires. En el año 1903 publicó su primera obra "La victoria del Hombre" y, al año siguiente, fue designado Profesor de Psicología Infantil y de Legislación Escolar en la Escuela Normal de Profesores.

Tras publicar "El país de la Selva" (1907), "Cartas de Europa" (1908), "La Restauración Nacionalista" (1909) y "Bibliografía de Sarmiento" (1911), entre los años 1917 y 1922, escribió una de sus obras más importantes, "Historia de la Literatura Argentina". Por otro lado, en el año 1926, fue elegido Rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA); cabe agregar que fue el creador de la primera cátedra de Literatura Argentina en dicha institución.

LA NOCHE DE LOS BASTONES LARGOS

Sucedió en el año 1966, en ese entonces hacía un mes que se había instaurado la dictadura militar autodenominada "Revolución Argentina" (1966-1973), cuando el presidente de facto, Juan Carlos Onganía firmó el Decreto-Ley N° 16.192. El mismo suprimía el gobierno tripartito (docentes, graduados y estudiantes), subordinaba a las autoridades de las ocho casas de altos estudios del país al Ministerio de Educación y prohibía toda actividad política en las mismas. Ante esto, el Ingeniero Hilario Fernández Long, Rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y su equipo de asesores presentaron sus renuncias. Asimismo, para repudiar lo acontecido, autoridades, docentes y estudiantes tomaron los edificios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Arquitectura, Ingeniería, Medicina y Filosofía y Letras.

Frente a esto, la Guardia de Infantería de la Policía Federal reprimió brutalmente a los presentes, destruyó bibliotecas y laboratorios y arrestó a un total de 400 personas. "Debo agregar que los soldados pegaron tan brutalmente como les era posible y yo (como todos los demás) fui golpeado en la cabeza, en el cuerpo, y en donde pudieron alcanzarme. Esta humillación fue sufrida por todos nosotros -mujeres, profesores distinguidos, el Decano y Vicedecano de la Facultad, auxiliares docentes y estudiantes" escribió Warren Ambrose, Profesor de Matemáticas en Massachussets Institute of Technology (MIT) y en la UBA, en la carta que se publicó en "The New York Times". Este hecho repudiable provocó la renuncia de 1300 profesores, mayoritariamente investigadores y científicos, que abandonaron el país.

SE LANZA "BANG BANG"

Un día como hoy en el año 2014, Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj lanzaban el sencillo "Bang Bang". Perteneciente al álbum "Sweet Talker" (2014) y compuesto por Max Martin junto a Savan Kotecha, la canción iba a ser originalmente grabada por las dos primeras cantantes: "Éramos como un verdadero par femenino, que se unen, ese empoderamiento, el ambiente de apoyo, y luego Nicki llegó y fue como la cereza del pastel" dijo Jessie J.