Los niños y los jóvenes, en el centro de la transformación de los sistemas alimentarios

La Pre-Cumbre de los Sistemas Alimentarios de la ONU es una oportunidad para establecer la agenda sobre cómo fortaleceremos de manera audaz y colectiva los sistemas alimentarios, promoveremos dietas saludables y mejoraremos la nutrición, especialmente para los niños y los jóvenes. Incluso antes de la pandemia, los niños eran los más afectados por los sistemas alimentarios rotos y las dietas deficientes, lo que provocó una alarmante crisis nutricional y sanitaria en todo el mundo y una triple carga de malnutrición: desnutrición, en forma de retraso en el crecimiento y emaciación, deficiencias generalizadas de micronutrientes y una prevalencia creciente de sobrepeso y obesidad. A nivel mundial, 1 de cada 3 niños no crece bien debido a la desnutrición, una de las principales causas de mortalidad infantil en todo el mundo, mientras que 2 de cada 3 no tienen acceso a las dietas mínimas diversas que necesitan para crecer, desarrollarse y aprender. Seguimos viendo tasas obstinadamente altas de emaciación y un aumento preocupante del sobrepeso y la obesidad entre los niños pequeños. En las últimas décadas, los cambios en nuestros sistemas alimentarios globales, incluidas las prácticas utilizadas para cultivar, distribuir, comercializar, consumir y eliminar nuestros alimentos, significan que los alimentos más nutritivos y seguros son demasiado costosos o inaccesibles para millones de familias. Muchos recurren cada vez más a los alimentos procesados que son asequibles, ampliamente disponibles y comercializados agresivamente, pero que a menudo tienen un alto contenido de azúcar, grasas y sal no saludables. Una combinación tóxica de pobreza creciente, desigualdad, conflicto, cambio climático y COVID-19 está amenazando aún más los sistemas alimentarios y el bienestar nutricional de los niños, especialmente los de las comunidades y hogares más pobres y vulnerables. Una transformación del sistema alimentario que escuche las voces de los niños y los jóvenes, y dé lugar a dietas nutritivas, seguras, asequibles y sostenibles para todos los niños, en todas partes, debe estar en el centro de las estrategias, políticas e inversiones. UNICEF y la OMS piden a los gobiernos y a los responsables de la toma de decisiones que amplíen enfoques eficaces que incluyan: - Incentivar dietas saludables a través de políticas de precios, incluidos subsidios para reducir el precio de alimentos nutritivos como huevos, lácteos, frutas, verduras y cereales integrales, o impuestos para aumentar el precio de opciones poco saludables. - Mejorar la calidad nutricional de los alimentos mediante la fortificación obligatoria de los alimentos básicos con micronutrientes esenciales, la reducción del sodio y el azúcar y la eliminación de las grasas trans producidas industrialmente en los alimentos procesados. - Utilizar la compra pública de alimentos como palanca para promover dietas saludables e impulsar sistemas alimentarios sostenibles, por ejemplo, a través de escuelas, lugares de trabajo, hospitales y programas de protección social. - Proteger a los niños de los efectos nocivos de la comercialización de alimentos y bebidas no saludables mediante medidas reglamentarias reforzadas y una mejor aplicación. - Proteger y apoyar a las madres y cuidadores para que amamanten a sus bebés de manera óptima, incluida la protección materna y la licencia parental, y la implementación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. - Implementar políticas y prácticas de etiquetado nutricional obligatorias y fáciles de entender para ayudar a los niños y las familias a tomar decisiones más saludables con la información correcta. - Apoyar la alimentación y las prácticas dietéticas a través de los sistemas de alimentación, salud, educación y protección social con estrategias de comunicación fáciles de entender, coherentes y memorables. Solo entonces mejoraremos la calidad, seguridad y asequibilidad de los alimentos a los que tienen acceso los niños y los jóvenes; los entornos en los que crecen, aprenden, juegan y comen, y la sostenibilidad del planeta en el que viven. Al unir fuerzas con los gobiernos, la sociedad civil, las familias, los socios humanitarios y de desarrollo, las partes interesadas del sector privado y los propios niños y jóvenes, podemos cumplir nuestra promesa de brindar una buena nutrición y un planeta más saludable para todos los niños y adultos, en todas partes.



Los niños y los jóvenes, en el centro de la transformación de los sistemas alimentarios

