Empató 1-1 con España y no pudo meterse en Cuartos de Final. Además, Argentina se quedó sin representantes en tenis. Las buenas fueron las victorias de Las Leonas y el Vóley masculino. Hoy, a las 9.00, el Básquet juega un duelo clave ante España. La Selección Argentina de Fútbol Sub 23 concluyó su experiencia olímpica al empatar 1-1 con España por la tercera fecha del Grupo C. De esa manera, los dirigidos por Fernando Batista terminaron con 4 puntos, pero con una diferencia de gol de -1, situación que los condenó al tercer puesto y la eliminación. Por la diferencia de gol, el combinado nacional estaba obligado a ganarle a España, pero debió conformarse con el empate que Tomás Belmonte marcó a los 42 minutos del ST (Mikel Merino había abierto la cuenta a los 21 del complemento). Con este resultado y el triunfo de Egipto 2-0 sobre Australia, las posiciones del Grupo C se cerraron con España (5 puntos) al frente, Egipto (4 y +1) en segundo puesto, Argentina (4 y -1) en tercero y Australia (3) en último lugar. Los Cuartos de Final del torneo masculino de fútbol tendrá los siguientes enfrentamientos: Japón vs Nueva Zelanda, España vs Costa de Marfil, Corea del Sur vs México y Brasil vs Egipto.

EL DESCONSUELO DE ADOLFO GAICH TRAS EL EMPATE 1-1 CON ESPAÑA.



OUT EN TENIS El tenis argentino se quedó sin representantes en el certamen olímpico. Bajo el agobiante calor de Tokio, Diego Schwartzman cayó 6-1, 2-6 y 6-1 con el ruso Karen Khachanov en Octavos de Final, mientras Horacio Zeballos y Nadia Podoroska perdieron 6-1 y 7-6 en su debut en el Doble Mixto frente a la pareja australiana conformada por John Peers y Ashleigh Barty (Nº 1 del ranking femenino). LA TERCERA FUE Después de dos grandes actuaciones ante Rusia (1-3) y Brasil (2-3), la Selección masculina de Vóley consiguió su primer triunfo en Tokio al superar 3-2 a Francia con parciales de 23-25, 25-17, 25-20, 15-25 y 15-13. Su próximo encuentro será el viernes a las 4.25 frente a Túnez y, en caso de ganar, podría asegurar su clasificación a Cuartos de Final. Por su parte, Las Panteras perdieron anoche 3-0 ante Italia y cosecharon su tercera derrota en tres presentaciones en estos Juegos Olímpicos. Sus próximos encuentros serán ante Turquía y China. LEONAS, A CUARTOS El Seleccionado Femenino de Hóckey venció 3-2 a China con goles de Agustina Gorzelany (2) y Julieta Jankunas y se aseguró su pase a los Cuartos de Final. Fue la segunda victoria para las dirigidas por "Chapa" Retegui, que llegaban a este duelo tras superar a España. Hoy, desde las 8.45, Las Leonas se miden ante Japón. Por su parte, Los Leones perdieron anoche 3-1 frente a India y se jugarán su clasificación a los playoffs frente a Nueva Zelanda LUCHAN, PERO… Después de jugar ante Francia y Alemania, el Seleccionado masculino de Handball enfrentó a otra potencia mundial como Noruega y, a pesar que volvió a dar la talla, se quedó con las manos vacías: derrota 27-23. Los próximos compromisos de Los Gladiadores serán Brasil (hoy a las 21.00) y España (domingo desde las 2.15). CON EL ALMA El Seleccionado de Básquet enfrenta este jueves desde las 9.00 a España, buscando recuperarse de la derrota 118-100 sufrida ante Eslovenia en el debut. En caso de ganar, los dirigidos por "Oveja" Hernández quedarán bien perfilados para buscar la clasificación en la última fecha de la fase de grupos ante Japón (domingo 1.40). YACHTING El bonaerense Facundo Olezza fue 8º en la tercera regata de la clase Finn y 5º en la cuarta. De esa manera, se mantuvo en el 5º puesto de la General. Además, también comenzó la clase Nacra, donde Santiago Lange y Cecilia Carranza defienden el oro conseguido en Rio 2016. En las primeras tres regatas cosecharon un 6º, un 2º y un 5º puesto, por lo que quedaron en el 5º lugar de la General. EN LA LONA El boxeador Mirco Cuello cayó por decisión dividida (1-4) ante el experimentado tailandés Chatchai-Decha Butdee en la segunda ronda del peso pluma. En tanto, en la misma instancia, pero de peso Mediano, Francisco Verón perdió también en fallo dividido (3-2) ante el dominicano Euri Cedeño Martínez. CHIARAVIGLIO, OUT POR POSITIVO El atleta Germán Chiaraviglio dio positivo de coronavirus y, por esa razón, se perderá la competencia de Salto con Garrocha pautada para este viernes.

Juegos Olímpicos:

Rápida despedida para la Selección de Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: