El encuentro se jugará el sábado desde las 14.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Este sábado comenzará la 19ª fecha del Campeonato de la Primera Nacional, segunda de la segunda rueda. Y en ese marco, Villa Dálmine estará recibiendo a Atlético de Rafaela desde las 14.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Para ese encuentro, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó como árbitro a Ariel Gastón Suárez, quien ya dirigió al Violeta en once oportunidades, con saldo de tres victorias, cinco empates y tres derrotas para el equipo de nuestra ciudad. En esta oportunidad estará acompañado por los asistentes Rubén Bustos y Diego Romero, mientras Mauro Biasutto oficiará de cuarto árbitro. Para este compromiso, el DT Marcelo Franchini podría contar con Emiliano Agüero, el volante central que llegó como refuerzo para esta segunda rueda y que no jugó en la fecha pasada porque no arribó su transfer desde Paraguay (viene de jugar en River Plate de ese país). Además, el entrenador probablemente también cuente con Facundo Lando y Alejandro Gagliardi, quienes no viajaron a Mendoza para enfrentar a Independiente Rivadavia por molestias físicas. En caso de tener a todos los jugadores disponibles, Franchini debería definir una duda por línea. En la defensa, la posibilidad de volver a presentar un lateral derecho natural (Lando o Santiago Moyano); en el mediocampo, el debut de Agüero o la continuidad de Moyano como volante central; y en la delantera, la reaparición de Gagliardi o sostener a Juan Cruz Franzoni, quien en Mendoza marcó el gol del equipo y, además, tuvo una actuación interesante como centrodelantero.



SUÁREZ YA DIRIGIÓ EN 11 OPORTUNIDADES AL VIOLETA.



