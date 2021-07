El campanense Joaqín Arzura (28 años) rescindió su contrato con River Plate (que en enero de 2016 le había comprado en 1,5 millones de dólares el 60% del pase a Tigre) y ayer se convirtió en nuevo refuerzo de Instituto de Córdoba, rival de Villa Dálmine en la Zona B de la Primera Nacional.

El volante central inició su carrera en las divisiones inferiores del Violeta y luego pasó a las juveniles de Tigre, donde debutó en Primera y tuvo un gran imapcto. En el Millonario, en cambio, nunca pudo afirmarse y en las últimas temporadas fue cedido siempre a préstamo (Almería y Osasuna de España, Nacional de Montevideo, Huracán y, últimamente, Panetolikos de Grecia)

Ahora se suma en condición de libre a La Gloria (firmó por 18 meses, con cláusula de salida) y se convirtió en el cuarto refuerzo del conjunto cordobés que ya había incorporado al defensor Hugo Vera Oviedo (ex Central Córdoba de Santiago del Estero) y a los delanteros Joaquín Molina (ex Tristán Suárez) y Martin Comachi (el último club del ex Villa Dálmine había sido Danubio de Uruguay).