El Millonario superó 3-0 a Lanús, que se quedó sin liderazgo. En tanto, el Rojo bajó a Patronato y alcanzó a San Lorenzo en lo más alto. Los tres equipos que llegaron a la tercera fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional con puntaje ideal perdieron sus respectivos compromisos y, así, ahora mandan San Lorenzo e Independiente. Mientras Argentinos Juniors tendrá hoy la posibilidad de subirse también a la cima. El Rojo de Avellaneda bajó a uno de los que tenía puntaje perfecto: derrotó 2-0 a Patronato como local con goles de Andrés Roa y Silvio Romero. De esa manera, alcanzó los 7 puntos y comparte el liderazgo con San Lorenzo, que el martes había superado 2-0 a los juveniles de Boca. En tanto, River Plate venció 3-0 como visitante a Lanús, otro que había ganado en las primeras dos fechas. Así, el Millonario confirmó su levantada después de haber perdido en la jornada inaugural con Colón y de golear a Unión el pasado domingo. En esta oportunidad celebró con los goles de Bruno Zuculini y Nicolás De la Cruz (2). El otro conjunto que se quedó sin punta fue Godoy Cruz, que cayó 2-1 en Mendoza frente a Atlético Tucumán (el empate transitorio del Tomba lo marcó Matías Ramírez, exjugador de Villa Dálmine). Los otros resultados de ayer fueron: Unión 0-1 Banfield (gol de Juan Cruz, hijo del "Jardinero), Sarmiento 1-0 Platense (gol de Luciano Gondou a los 95 minutos para el elenco juninense) y Vélez 0-0 Defensa y Justicia. La tercera fecha se cerrará hoy con cuatro encuentros: Central Córdoba vs Talleres (14.15), Arsenal vs Argentinos (16.30), Gimnasia vs Rosario Central (18.45) y Newells vs Estudiantes (21.00). Antes, el viernes, además de Boca 0-2 San Lorenzo, también jugaron: Huracán 1-1 Colón y Aldosivi 0-2 Racing Club.

BRUNO ZUCULINI ABRIÓ LA CUENTA PARA OTRA CÓMODA VICTORIA DEL MILLONARIO. SE DEMORA LA VUELTA DE BLANDI Por problemas en el vuelo que lo debía traer al país desde Chile (donde ya rescindió su contrato con Colo Colo), Nicolás Blandi todavía no ha podido firmar su incorporación a Unión de Santa Fe, equipo con el que tiene todo arreglado para su regreso al fútbol local. Incluso, al arribar a suelo argentino, el delantero de nuestra ciudad deberá realizar una cuarentena de siete días y recién entonces podrá sumarse al plantel de Juan Manuel Azconzábal.

Liga Profesional:

River volvió a golear e Independiente llegó a la cima

