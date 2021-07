El piloto campanense se recupera de un golpe sufrido en un entrenamiento y se alista para el 7 y 8 de agosto, fin de semana en que se retomará la competencia en General Alvear. En su local de la esquina de Bertolini y Varela, Ariel Melón se abre al diálogo periodístico. Y rápidamente muestra su ansiedad por volver a la competencia en el Enduro Buenos Aires: "No veo la hora de arrancar el campeonato, ya es demasiado para seguir esperando. Uno no se conforma con entrenar solamente", señala el piloto campanense de motocross, quien ya tiene varias temporadas en el mundo de las dos ruedas. -Encima, sufriste distintos inconvenientes a la hora de entrenar. -Sí, vengo con algunos golpes. Y el último fue groso, a tal punto que se me rompió hasta el casco. Por suerte las protecciones me salvaron de un golpe feo en la cabeza. Igual, como ves, me estoy recuperando de cara al arranque del torneo. -¿Se trabaja también el cómo tirarse de la moto ante una situación como la que vos estás contando? -Es cierto que te van explicando y está en vos capitalizar esa situación. Siempre te aconsejan y es verdad que saber tirarse a tiempo seguramente va a ayudar a soportar mejor cualquier caída, pero nadie te asegura nada. A veces, la situación no te da tiempo para nada y es probable que penalices con algún golpe no deseado. -En su momento cambiaste de categoría. -Sí, tomé la decisión y me pasé a una categoría como el enduro. La verdad es que estoy conforme y reconozco que me siento más cómodo acá, porque me manejo distinto. Estoy contento con este cambio. Sé que por ahí no voy con todos los chicos del motocross como antes y eso un poco se extraña, pero quería probar. Igualmente, acá también está corriendo Germán Henze, pero aun no retomó la actividad, su condición de padre aún no se lo permitió. Aunque creo que está con todas las ganas de retomar. -¿Y cuándo arranca el campeonato? -Por suerte ya tenemos fecha: será el 7 y 8 de agosto en General Alvear. Así que estamos poniendo toda la energía para estar allí. Sé que me voy recuperando de a poco, pero debo llegar bien para la carrera, así que espero a la vuelta poder charlar y contarte de este arranque que esperamos largo tiempo. -Así será -Dale. Gracias por la nota y por acordarte siempre no solo de mí, sino también de nuestro deporte, al que muchas veces no se le da el lugar que merece. También dejo un saludo para todo el diario y les agradezco por darnos este lugar.



Motocross:

Ariel Melón; "No veo la hora de arrancar"

