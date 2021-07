Es la cifra diaria más alta de la última semana, aunque no impacta en la tendencia a la baja de contagios que se viene registrando. En tanto, por quinto día consecutivo no se informaron muertes a nivel local. La Secretaría de Salud municipal informó ayer 30 nuevos positivos de coronavirus en nuestra ciudad, que ahora acumula 16.674 casos totales desde que comenzó la pandemia. Se trata de la cifra diaria más alta de las últimas ocho jornadas, aunque no impacta en la curva de contagios en Campana, que se mantuvo estable: el promedio de los últimos siete días a nivel local se ubicó ayer en 21,7 (estaba en 21,6). "Estamos en una situación un poco más tranquila en la cantidad de casos nuevos", señaló ayer en esa línea la Secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, quien igualmente advirtió que la caída de contagios no se traslada a "la cantidad de (vecinos) internados" con coronavirus. "Tenemos pacientes complejos igual que hace un mes atrás y son más jóvenes", reveló la funcionaria. Ayer, además, la Secretaría de Salud municipal no comunicó nuevos fallecimientos entre los pacientes que han contraído la enfermedad, por lo que ya son cinco días sin muertes reportadas. Así, la ciudad sigue presentando 293 víctimas fatales y la tasa de letalidad se mantuvo en 1,87%. INFORME PROVINCIAL En su actualización de ayer a las 22:05, la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentaba a Campana con 15.383 casos totales (291 menos que los indicados por el reporte local) y con 294 fallecidos (uno más que los señalados hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal). DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate comunicó ayer 50 nuevos positivos y 25 altas médicas. De esta manera, la vecina ciudad acumula ahora 14.733 casos totales que se dividen en 793 que se encuentran activos, 13.569 que se han recuperado y 371 que han fallecido. Por su parte, Exaltación de la Cruz indicó 8 nuevos positivos y 16 altas médicas. Con estas cifras, el municipio acumula ahora 3.971 casos totales que se dividen en 143 que se encuentran activos, 3.751 que se han recuperado y 77 que han fallecido. En tanto, en Escobar se acumulan actualmente 31.512 casos y 885 fallecidos, mientras Pilar ha registrado 51.326 positivos y 806 decesos desde el inicio de la pandemia.

CAMPANA ACUMULA 16.674 CASOS TOTALES DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA.





INFORME DE HOY VIERNES #Dato la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informó este viernes 24 positivos de Covid-19. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/Qky0fEAf6a — Daniel Trila (@dantrila) July 30, 2021 INFORME DE AYER JUEVES #Dato la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informó este jueves 30 casos positivos de Covid-19. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/MQ8MhxE6kr — Daniel Trila (@dantrila) July 29, 2021

Coronavirus:

30 nuevos casos en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: