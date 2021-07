La secretaria de Salud además pidió a las autoridades nacionales tomar una decisión urgente para completar el esquema de vacunación de las personas que esperan por la segunda dosis de Sputnik V. Y llamó a la población "a no relajarse con los cuidados". La secretaria de Salud del Municipio, Cecilia Acciardi, confirmó un descenso sostenido de casos de COVID-19 en la ciudad al tiempo que pidió a las autoridades nacionales que tomen una decisión urgente para completar la vacunación de las personas que esperan por la segunda dosis de Sputnik V. Con respecto a la evolución de la pandemia, Acciardi explicó que en las últimas semanas se registró una baja importante en contagios como también de consultas e hisopados que se realizan en el hospital, pero esa merma no se refleja en la ocupación de camas críticas. "Estamos en una situación un poco más tranquila en la cantidad de casos nuevos, pero no así en la cantidad de internados. Porque tenemos pacientes complejos igual que hace un mes atrás y son más jóvenes", reveló. Ante esta situación, la secretaria de Salud pidió a la población mantener los cuidados para evitar un posible rebrote tal como sucedió en la segunda ola de la enfermedad. "No tenemos que bajar los brazos a la hora de cuidarnos. Que haya menos casos nos permite cambiar de fase epidemio-lógica, pero no así dejar de usar el tapabocas o volver a tomar mate con amigos. Estas cuestiones todavía están lejos de poder hacer", enfatizó. Asimismo, expresó su preocupación ante la falta de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V y exhortó a las autoridades nacionales a tomar una decisión urgente que permita completar el esquema de vacunación a las personas que llevan meses esperando. "Es importante que la población esté vacunada con las dos dosis. Esperemos que se resuelva pronto y se tome una decisión porque la gente está con mucha incertidumbre y necesidad. Nuestra preocupación es la misma que la de ellos", concluyó. Por su parte, la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, hizo hincapié en la importancia de aplicarse la vacuna contra el Coronavirus ya que los datos respecto a la efectividad y seguridad son alentadores. En este sentido, reveló que, de los casos internados en terapia intensiva, menos del 30% corresponden a pacientes inmunizados y, de los casos leves, sólo el 50% se encontraba vacunado al momento de adquirir la enfermedad. "Para hablar de inmunidad de rebaño tenemos que hablar de una cantidad enorme de inoculados, más del 82%, y no estamos cerca de eso. Lo que sí me parece importante es poder vacunar a los jóvenes porque eso va a permitir volver a las escuelas de forma segura", cerró Penovi.

