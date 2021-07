Leonardo Ramos presentó la quinta lista que competirá en la interna del Frente de Todos

"Lamentablemente el 2021 nos encuentra en un proceso de transformación dentro del espacio y nosotros como peronistas de Campana queremos poner nuestro granito de arena", dijo el flamante precandidato. El Frente de Todos ya conoce la quinta lista que buscará disputar su hegemonía: se trata de la encabezada por Leonardo Ramos, que este miércoles fue presentada de forma oficial con un breve acto en la Plaza 1º de Mayo. "Lamentablemente el 2021 nos encuentra en un proceso de transformación dentro del espacio y nosotros como peronistas de Campana queremos poner nuestro granito de arena, aportar y poner el hombro como lo hemos hecho toda la vida", expresó el flamante precandidato a concejal. Ramos destacó los "cuadros políticos, técnicos y propuestas" de su espacio y recordó que "como todas las agrupaciones del Frente de Todos" han venido "tratando de paliar la pandemia trágica que ocurrió en el planeta", por lo que ahora es el momento de "aportar para llegar a un 2023 con un intendente peronista". "La verdad es que después de ocho derrotas consecutivas muchos entendemos que no le estamos encontrando el agujero al mate, que estamos haciendo lo mismo y se repiten los resultados. La existencia de tantas listas es la foto que esto no tuvo resultados y nos parece importante que todos pongamos los mejores cuadros e ideas y que sea la gente la que entienda cuál sería el camino", manifestó. Ramos se suma así a las opciones encabezadas por Rubén Romano, Alejo Sarna y los referentes de las organizaciones sociales Oscar Echegaray (Movimiento Evita) y Guillermo Varela (Somos Barrios de Pie). En total se podrá optar entre cinco listas a nivel local dentro del Frente de Todos. "Nosotros estamos construyendo desde la derrota de 2015 un proyecto político con propuestas, vecinos y profesionales de Campana. Entendemos que podemos encarar una renovación generacional pero sobre todo con una proyección a 10 años. Esto no se trata de vedetismos, no es quién va primero o quién segundo, sino para qué", expresó Ramos. Y agregó: "Después de la desaparición de Jorge (Varela) nos hemos quedado sin conducción política, algo que no hemos podido resolver. Y las PASO nos permite hoy intentarlo, ya que de otra manera no se pudo. El objetivo es encarar el 2023 con la fortaleza de saber que tenemos capital político y de ideas". Por su parte, la precandidata Alejandra Doello dijo que no son "contrincantes de nadie" sino "proactivos para que el ciudadano campanense elija de acuerdo a sus expectativas". "Nosotros podemos brindarle una seguridad con respecto a nuestro accionar político y a nuestras propuestas", expresó. En ese sentido, Doello afirmó que la "homogeneidad" de la lista radica en "la militancia, la participación y el pensar en el otro con amor". "Después de las PASO yo no voy a dejar de ser delegada gremial ni docente, ni Andrea (Ledesma) va a dejar de atender a los comedores, todos vamos a estar en nuestro puesto de siempre. Esto es una participación en política para llegar a un intendente nacional y popular que piense en la gente en serio, que hace mucho que no lo tenemos", sostuvo. La lista de Ramos y Doello se completa con José Luis Perelstein, Andrea Ledesma, Carlos Villán, ´´Lali´´ Burián, Mauro Montero, Paola Medina, Luis Romero y Eliana Guiatta. En tanto, los precandidatos a consejeros escolares son ´´Valu´´ Ponce De León, Pablo Correa y Mailén Bardallo.





Leonardo Ramos presentó la quinta lista que competirá en la interna del Frente de Todos

