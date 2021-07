» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 30/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Carlos Ortega destacó el lanzamiento del Programa de empleo "Te Sumo" para jóvenes de 18 a 24 años









El diputado nacional por el Frente de Todos y vecino de nuestra ciudad, manifestó que esta iniciativa apuesta "fuertemente a la generación de nuevos puestos de trabajo en el sector industrial de nuestro país, a su vez estimulando el crecimiento de las PyMEs, que han sufrido tanto no sólo con la pandemia sino también con el macrismo". El plan promueve la inserción laboral de jóvenes de 18 a 24 años en PyMEs de todo el país, las que serán beneficiadas con una reducción en aportes patronales, además de recibir un apoyo económico del Estado para el pago del salario durante los primeros 12 meses en caso de adherir. Sobre el final del año dificultoso que atraviesa nuestro país y el mundo, reflejado en el estancamiento económico y para arremeter contra la desocupación en el sector de la juventud, el gobierno nacional decidió lanzar el programa "Te Sumo", con el objetivo de promover la inserción laboral de jóvenes de 18 a 24 años en pequeñas y medianas empresas de todo el país, que estará a cargo de los ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El anuncio oficial se hizo en un acto que tuvo lugar en la empresa AD Barbieri, ubicada en el Parque Industrial del partido bonaerense de Almirante Brown, encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; junto a los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Trabajo, Claudio Moroni. "Este programa presenta un cambio de paradigma, apostando fuertemente a la generación de nuevos puestos de trabajo en el sector industrial de nuestro país, a su vez estimulando el crecimiento de las PyMEs, que han sufrido tanto no sólo con la pandemia sino también con el macrismo", aseguró el diputado nacional, Carlos Ortega, vecino de nuestra ciudad de Campana. "Es necesario destacar también que, si esta situación presenta dificultades en el resto del mundo, lo hace el triple en nuestro país que ha salido recientemente de un gobierno neoliberal como fue el de Macri, que nos endeudó profundamente, limitando nuestra capacidad de crecimiento económico", enfatizó. El programa "Te Sumo" promueve que las pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes, se vean beneficiadas con una reducción en aportes patronales y reciban un apoyo económico del Estado, que cubrirá el pago de hasta un 70 por ciento del salario durante los primeros 12 meses a partir del alta laboral. La iniciativa que fue presentada el día 28 de este mes, está orientada a jóvenes de entre 18 y 24 años con secundario completo y el aporte del Estado por cada salario se adecuará al tamaño de la empresa, siendo de $18.000 en las micro, $14.000 en las pequeñas y $11.500 en las medianas. Por último, el diputado Ortega expresó: "Celebramos la implementación de las políticas económicas dirigidas a incentivar el empleo en todas las formas, y especialmente cuando significa a su vez la inclusión de las mujeres e identidades no binarias". "Este es el camino que sigue nuestro gobierno, y es el que debemos apoyar desde todas las provincias y ciudades de cada país, por lo que esperamos que encuentre adeptos en nuestra querida ciudad de Campana". "Te Sumo" es parte de las políticas de género del Gobierno Nacional ya que si las empresas contratan a mujeres o personas no binarias van a recibir más beneficios y la reducción de las contribuciones patronales en los primeros 12 meses va a ser de un 95% del total en caso de mujeres y personas no binarias, y del 90% para los varones. PROCESO DE INSCRIPCIÓN El programa "Te Sumo" es federal y podrán inscribirse PyMEs de todo el país. La empresa que quiera ser parte del programa, deberá inscribirse a través del portal de empleo: www.portalempleo.gob.ar/ y luego, hacer click en el botón "Programa Te Sumo". La oficina de empleo del Ministerio de Trabajo más cercana al domicilio de la PyME se contactará a la brevedad.

Carlos Ortega durante una conferencia. (Foto de Archivo).



Carlos Ortega destacó el lanzamiento del Programa de empleo "Te Sumo" para jóvenes de 18 a 24 años

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: