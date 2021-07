» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 30/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

La ignorancia, el despotismo y el temor

Por Adriana Pozzi









El 2020 fue un año muy complicado para todos los argentinos a nivel económico, sanitario y educacional; dejó muchos muertos y una gran incertidumbre. Un gran porcentaje tuvo que acudir a ayuda psicológica ya que aumentó el nivel de depresión. A nivel educacional, todos los chicos de las escuelas y universidades públicas y privadas, se vieron afectados con su nivel de aprendizaje ya que disminuyó de forma abrupta. Las cuotas mensuales seguían aumentando y muchos padres decidieron no continuar con la paga. Mientras algunos especialistas del sistema de salud junto con el jefe porteño de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, insistían en que el foco de contagio no se encontraba allí, el presidente de la nación Alberto Fernández decidió hacer oídos sordos y cerrar todos los establecimientos educativos, al igual que Horacio Larreta. Bien sabemos que esta decisión no fue tomada por su propia voluntad, sino que detrás de cada uno de los pasos que realizaba Alberto, estaba la déspota, autoritaria y trotskista de la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner. Asimismo, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, disentía con Cristina y Alberto, pero por temor a las represalias terminó cerrando todos los colegios y universidades. Lamentablemente, como bien mencioné anteriormente, el nivel de aprendizaje disminuyó. En el día de hoy, hay muchos niños que no saben escribir ni leer. El analfabetismo se acrecentó junto con la ignorancia. Estoy segura, que Cristina junto con todo su equipo, que sólo está con ella por temor a cualquier tipo de represalias, como nombre más arriba, quieren este tipo de personas ya que son más fáciles de manipular al carecer de cultura general. El kirchnerismo piensa que la única verdad es solo la suya, mientras que todos los fanáticos de Cristina y Alberto creen que los opositores somos déspotas que queremos destruir al país. Nadie tiene la verdad absoluta, pero si hay algo que está claro y los hechos lo demuestran, es que el oficialismo no sabe cómo sacar de la miseria a un país que tiene todo para ser una gran potencia mundial. La única forma de gobierno que tienen es la manipulación a los ignorantes a través del temor. Desde Avanza Campana, propongo arrancar de raíz el despotismo, temor y la ignorancia de las personas para que conozcan la otra campana de la realidad que estamos padeciendo. Asimismo, propongo mejorar la educación para que nuestros futuros gobernantes estén preparados para la conducción de nuestro país sin perder los valores. Si queremos que Argentina progrese, tenemos que trabajar estando todos unidos.

Adriana Pozzi, dirigente de Avanza Campana Avanza Libertad



