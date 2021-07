» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 30/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

ESTABLE El dólar blue se mantuvo estable en los $180 luego de registrar tres caídas consecutivas, mientras el contado con liquidación cotizó al alza y el Banco Central continuó con las ventas de divisas para abastecer al mercado. El tipo de cambio paralelo se sostuvo así sin modificaciones luego de haber registrado tres mermas consecutivas. El miércoles, el blue experimentó una merma de $3, con lo que en tres días acumuló una disminución de $5. De ese modo, recortó una parte de lo escalado durante la semana anterior, cuando llegó a los $185, en lo que fue el pico máximo durante el año. Pese a las disminuciones, el blue a lo largo del mes experimentó un avance promedio de unos $12 en las "cuevas".



SIN ACUERDO La audiencia entre el Sindicato de Comercio y las empresas del sector realizada ayer, en el marco de la reapertura de la paritaria, terminó sin acuerdo por la suba salarial, ante lo cual se pasó a un cuarto intermedio para el martes próximo. Armando Cavalieri encabezó la reunión por parte del gremio con mayor cantidad de afiliados del país, tras haber pedido la reapertura de la paritaria, que había sido firmada en marzo por un 32% de suba salarial, la cual quedó desfasada frente a la nueva pauta que se ubica en torno al 45%, producto de la inflación. No obstante los empresarios del sector aludieron que no pueden afrontar la cifra que reclama el sindicato, por lo cual se acordó volver a reunirse en la sede del Ministerio de Trabajo la semana próxima. El gremio exige que el interanual de los trabajadores mercantiles alcance el 42% de aumento, es decir pretende un 10% más de lo que conseguido en marzo. NEVADAS INÉDITAS Ya está de regreso al océano Atlántico la masa de aire polar que envolvió con un manto blanco a varias ciudades del sur de Brasil dejando inéditas nevadas y temperaturas gélidas en la región. Localidades gauchas como Pelotas, Sao Francisco de Paula, Gramado, Carlos Barbosa, Bagé, Herval, Piratini, Caxias do Sul, Marau y Farroupilha, entre otras, registraron un paisaje blanco y temperaturas entre -6 y -8 grados en amplias zonas, fenómeno que las últimas generaciones brasileñas nunca habían visto ni sentido. La última vez que hubo semejante frío fue en 1955. De este modo, al menos 13 ciudades del estado brasileño de Río Grande do Sul mutaron a postales patagónicas, que por esta misma razón constituyen a Argentina en un atractivo turístico en temporada invernal para el país vecino: Bariloche, La Angostura, Calafate y Ushuaia, se encuentran entre los centros más visitados. COMPLETADA El módulo científico ruso multiuso Nauka llegó este jueves a la Estación Espacial Internacional (EEI), tras un viaje de ocho días con muchos problemas que, por momentos, hizo que se temiera por el éxito de la misión. Nauka, que significa "ciencia" en ruso, despegó el 21 de julio a bordo de un cohete Proton-M del cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán. Exactamente a las 13.29 GMT de este jueves, Nauka se acopló al módulo Zvezda, 14 años después de los planes originales, publicó el portal DW citando a agencias internacionales. "¡Contacto confirmado!", tuiteó el director de Roscosmos, Dmitri Rogozine, en su cuenta en la red social Twitter. "Según los datos de telemetría y los informes de la tripulación de la EEI, los sistemas a bordo de la estación y el módulo Nauka funcionan normalmente", precisó la agencia espacial en un comunicado. La operación de amarre debía realizarse de manera automática, pero el cosmonauta Oleg Novitski, a bordo de la Estación Espacial Internacional, tomó el control manual del módulo para guiarlo en los últimos metros. Así, Nauka sustituye al módulo ruso Pirs, que fue hundido el pasado lunes en el océano Pacífico, tras haber estado 20 años en servicio en la plataforma orbital internacional.

