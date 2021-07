La franquicia nacida en Campana que se extiende por todo el país y un regalo especial para los vacunados de COVID-19. Crispy, la franquicia que se extiende por todo el país a fuerza sabor, regala 300 conos gratis de papas fritas para todos los vecinos y vecinas que estén vacunados contra el COVID-19. El obsequio podrá ser retirado hoy de 12.30 a 19 horas por el local ubicado en Sarmiento 584, frente a la plaza Italia, solo presentando el certificado oficial de vacunación. "Durante 7 meses el año pasado los gastronómicos sufrimos en carne propia la pandemia, no solo por el miedo entendible de un virus que se expandía, sino también por no poder trabajar y ofrecer nuestros productos. Estamos convencidos que la vacuna vino a dar una vuelta de página a la pandemia y nosotros agradecemos con lo mejor que sabemos hacer: ¡nuestras papas!", expresó el local. Con esta promo anti Covid-19, Crispy pretende celebrar no solo a los vecinos comprometidos con la sanidad pública, sino también el crecimiento de una marca nacida en Campana que no tiene techo. Porque además de las franquicias abiertas en Zárate y ahora también en Capital Federal, a pocos metros del Obelisco sobre calle Corrientes, Crispy anunció la producción de su propia variedad de papa optimiza-da para el freído, lo que le otorga un sabor único. "Especies de papas existen más de 2000, con la particularidad que son muy pocas las genéticas que especialmente son óptimas para el freído. Tras un largo proceso ya estamos cultivando esta especie libre de agrotóxicos siendo 100% natural todo su proceso. Así que ya hace un mes contamos con la mejor papa frita de todas en nuestros locales", manifestaron desde Crispy.





Crispy, conos gratis y el secreto de la papa perfecta

