SINCRONARIO DE 13 LUNAS Astrología Maya. Año Semilla 3. Semilla eléctrica amarilla. La Estrella es la profundidad que buscamos y la posibilidad de sentir un verdadero amor. AMAR con MAYÚSCULAS, también relacionada con la fertilidad, con Venus, y además con los artístico, lo estético, dar servicio y lo político. Es el brillo que tenemos dentro. DÍA 5 DEL AÑO SOLAR SEMILLA 3. DÍA 5 DE LA LUNA 1 MAGNÉTICA DEL MURCIÉLAGO QUE VA DESDE EL 26/7 AL 22/8. DÍA 5 DE LA SEMANA ROJA DEL CASTILLO ROJO DE INICIAR. ESTAMOS EN EL DÍA 228 DEL TZOLKIN CALENDARIO LUNAR. Kin 228 - Estrella 7.guiada por el Sol. La Estrella en la resonancia con otro, con un par, la pareja. El 7 es el equilibrio, el reflejo de uno mismo con toda la potencia, el reflejo de uno en el otro y como se potencia cual eco. Imagínense gritando "amor" en una cueva o en un acantilado y al ratito esa palabra la sentimos amor, amor amooor, el eco nos devuelve esa palabra repetida, amplificada, multiplicada, expandida, eso es la resonancia, eso es el Tono 7, eso es la pareja, resueno en tanto mi par, mi otro yo, mi compañero. La Estrella nos hace brillar, brillar arte, brillar amor, brillar belleza, armonía, brillar en vocación de servicio, brillar amando. Esta energía nos puede predisponer a estar hoy dulces, amables, serviciales. A estar COOL, a la moda, estéticos, bellos. Si estamos en nuestro centro hoy vamos a tirar la mejor onda y vamos a encontrar la mejor salida a nuestros problemas, pero si nos salimos de eje, si no podemos estabilizar la Energía, vuelven resentimientos antiguos, nos encontraremos encerrados en nuestra propia frustración, volviéndonos negadores y no pudiendo hacer limpieza del pasado. Hoy puede ser que estemos necesitando la aprobación de los demás para poder confiar en nuestras propias capacidades. Excelente día para conectar con lo artístico en todo su abanico de posibilidades. También para pedir luz para el momento que estamos transitando, para poder encontrar salida. Hoy inhalen luz, exhalen todos los resentimientos del pasado, sientan luz, piensen luz, y repliquen esa luz en el otro. Seamos fuentes de luz inspiradora y contagiemos a nuestro entorno. Recuerden que esta Energía estará todo el año influenciando hasta el 24/7/22, aprovechemos a resonar con el otro en armonía. Hoy más que nunca IN LAK ECH. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Estrella 7 - Energía del 30/07/2021 - Trecena del Viento

Por Alejandra Dip

