Julio N. Carreras

Números estimados del costo de las Pasos - El presente es el futuro de nuestra descendencia. Ha llegado el momento. Lista de Pre Candidatos presentadas. Hemos escuchado mucho hablar de unión de los argentinos. Todos debemos estar juntos para salir adelante, pero nos olvidamos que estamos en Argentina, como se diría "a la hora de los bifes" pusimos en la sartén aceite y abrieron las botellas de vinagre, y allá se fueron las ilusiones de quienes quisieron cocinar, pues no fue posible que ambos líquidos se mesclaran. Lo que se destacó que aparecieron candidatos dentro de las coaliciones, que daban a entender que era todo un acuerdo generalizado, aunque se vislumbraran algunos roces que se pensaba no iban a pasar a mayores. Grave error. Menos mal que se cerraron las listas, porque en cualquier momento íbamos a ser "más caciques que indios". Para los que alguna vez, de muchacho, anduvieron caminando por el campo y tropezaron con algún hormiguero. ¿Recuerdan lo que pasó? Instantáneamente parecía que fuera, salvando las distancias, un volcán en erupción. Las hormigas corrían para todos lados, incluso subiéndose a las alpargatas y trepando por los pantalones velozmente, voraces, no asustadas. Permítanme, queridos lectores decirles que en estos días anteriores al cierre de listas, se me representó el hormiguero que alguna vez pateé. Dicho algo sobre lo que ya hablaron mucho, traté de averiguar, ya que decimos que no hay fondos para nada, que las pérdidas, que la falta de trabajo, que las mayorías en las Cámaras, que la Justicia, que los delincuentes afuera, que los delincuentes adentro, que esta es la verdadera democracia, etc. etc. etc. Se está creando finalmente una "fuente de trabajo". Finalmente va a haber gente que trabajará, por lo menos por unos días, y cobrarán por lo que hacen, sin contar los que sean elegidos para ocupar los cargos que están en juego en esta elección de medio término. ¡Bien por nosotros! Pues somos los que estamos pagando ese servicio que se denomina "carga pública". De acuerdo a un pequeño estudio realizado, tomando como base lo se consideraba a principios de diciembre de 2020, incluyendo lo calculado para las dos elecciones (primarias y secundarias), que me perdonen los profesionales de la materia (contadores) si hay algún error, ya que no soy idóneo, esto insumirá aproximadamente, una suma aproximada de $ 21.500 millones de pesos. Cifra de por sí no tan influyente de acuerdo a la emisión en los últimos meses del Banco Central. De acuerdo a esto podremos determinar cuánto saldrá cada voto que emitiría cada argentino. La cifra parece muy grande, pero si con ella logramos que Argentina mantenga su posición democrática de un país Republicano, Representativo y Federal, con la vigencia de todos los derechos individuales, la igualdad ante la ley y el respeto de los derechos de todos los ciudadanos, de acuerdo a la total vigencia de la Constitución Nacional, es solo un pequeño sacrificio económico que nos reintegrará al universo de las naciones democráticas del mundo moderno. Está en ustedes conciudadanos determinar el país que desean para sus hijos. Este es el presente que creará nuestro futuro. Nosotros ya no estaremos, pero ellos le podrán decir a sus hijos: Esto que hoy disfrutamos se lo debemos a nuestros padres, que son vuestros abuelos, que hicieron lo correcto.-

De Todo un Poco:

Opiniones ciudadanas (Parte 24)

Por Julio N. Carreras

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: