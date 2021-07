» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 30/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Juegos Olímpicos:

Ayer, el Básquet perdió con España y no depende de sí mismo para clasificar a Cuartos. En tanto, Los Gladiadores cayeron con Brasil y ya no tienen chances. Y Delfina Pignatiello volvió a quedar lejos de sus mejores marcas. En cambio, sí ganaron Las Leonas. Los Juegos Olímpicos de Tokio siguen ofreciéndole dura resistencia a la delegación argentina, al menos en cuanto a los resultados. Ayer, en los deportes colectivos, se registraron dos dolorosas derrotas. El Básquet masculino la tenía muy complicada: había jugado mal en el debut frente a Eslovenia y buscaba la recuperación ante España, vigente campeón mundial, que llegó a esta cita olímpica en gran forma. Y a pesar de un buen primer cuarto argentino (25-20), los europeos se adueñaron del juego con una gran defensa y encaminaron la victoria hacia el 81-71 final. Con esta derrota, los dirigidos por Sergio Hernández ya no dependen de sí mismos. Necesitan que Estados Unidos supere a República Checa el sábado y luego, el domingo 1.40, ganarle a Japón en el cierre del Grupo C. Además, el margen combinado de esas victorias debe ser de, al menos, +14. Más dolorosa terminó resultado la caída de Los Gladiadores, que tuvieron 40 minutos muy flojos ante Brasil y llegaron a estar 11 goles abajo. Pero no se rindieron, lucharon y lograron reducir la renta a solo 2 tantos en un cierre emotivo. Igualmente, no les alcanzó: perdieron 25-23 y se quedaron sin chances de meterse entre los mejores ocho. Por su parte, la nadadora Delfina Pignatiello volvió a estar lejos de sus mejores marcas en los 800 metros libres y culminó 27ª en la General. La joven de 21 años vio afectada su preparación por la pandemia y no llegó de la mejor manera a Tokio. Sus tiempos así lo demostraron. Sin embargo, su proyección sigue siendo promisoria y seguramente tendrá "revancha" en Paris 2024. En tanto, anoche, el riojano Exequiel Torres quedó a solo un punto de meterse en la final de BMX, después que en su última carrera se diera un fuerte accidente que generó la hospitalización del estadounidense Connor Fields (su lugar en la final quedó vacante, pero no pudo ser ocupado por el argentino porque el reglamento no lo permite). Así, la mejor noticia que dejó el jueves fue la tercera victoria consecutiva de Las Leonas, que superaron 2-1 a Japón con goles de Agustina Gorzelany y María José Granatto. Así, este viernes desde las 23.45, las dirigidas por "Chapa" Retegui buscarán el primer puesto de la Zona B ante la poderosa Australia en el cierre de la fase de grupos. Y con buenas expectativas para Argentina sigue desarrollándose el Yachting: en Nacra 17, Santiago Lange y Cecilia Carranza marchan cuartos en la general; mientras en la Clase Finn, Facundo Olezza se ubica en el 5º puesto. La actividad continuaba en la madrugada este viernes: Los Leones enfrentaban a Nueva Zelanda con la posibilidad de lograr su clasificación a Cuartos de Final en caso de ganar; y misma situación corría para la Selección masculina de Vóley, que jugaba ante Túnez. Mientras tanto, el medallero de Tokio 2020 tenía hasta anoche como líderes a China (16 oros; 33 medallas en total), Japón (15; 25 en total) y Estados Unidos (14; 41 en total).

