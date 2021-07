Tres referentes del plantel como Javier Balbuena, Kevin Redondo y Antonio Samaniego coincidieron en esa mirada: "Nos subestimaron mucho", aseguró el arquero. En la previa a cualquier competencia siempre asoman análisis y se establecen candidatos. Y el Torneo Apertura 2021 de la Primera D no fue la excepción en ese sentido, más allá que su reducido calendario lo tornaba más impredecible que otros campeonatos. Igualmente, se mencionó como favorito a Liniers, al que se le había escapado el ascenso en el Torneo de Transición. Y también, por ejemplo, a Defensores de Cambaceres, que sumó importantes refuerzos pensando en retornar a la Primera C. Sin embargo, nadie apuntó hacia el barrio Don Francisco, donde Puerto Nuevo trabajaba en silencio y sumaba algunas incorporaciones que resultarían fundamentales para apuntalar los aspectos positivos que le había dejado el Torneo de Transición al entrenador Gastón Dearmas. "Nos subestimaron mucho", lanzó Javier Balbuena una vez consumada la victoria sobre Centro Español que garantizó el título del Apertura. "Nadie daba nada por nosotros", coincidieron en esa misma línea el capitán Kevin Redondo y el delantero Antonio Samaniego. Es que, en las últimas temporadas, a Puerto Nuevo le había costado mucho ser protagonista en la Primera D, a excepción de la campaña 2018/19, cuando logró clasificarse al Reducido. Incluso, en los últimos doce años había sufrido tres "desafiliaciones". Y, encima, en el Torneo de Transición que se jugó entre diciembre y enero, los resultados tampoco se le dieron, a pesar que el equipo tuvo buenos pasajes de fútbol y funcionamiento. En ese sentido, Dearmas dio en la tecla al momento de retocar la formación: reforzó la zaga central (Mario Godoy fue un punto alto del campeón) y sumó un volante mixto de muy buen pie (Enzo Ritacco), un centrodelantero fuerte y de mucho despliegue (Samaniego) y recambio confiable con dos jóvenes que quedaron libres de la Reserva de Tigre (Rodrigo Martínez y Alexander Meza). Además, "Tonga" también acertó al llevar a Ezequiel Ramón a la zona de gestación y dejarle el lateral izquierdo a Uriel Huarte: a la postre, el tándem Ramón-Ritacco fue una de las claves del buen funcionamiento Auriazul. "Gastón logró inculcarnos un cambio de mentalidad. A principios de la pretemporada nos dijo que pensemos y entrenemos como campeones. Nosotros laburamos callados y hablamos adentro de la cancha. Y hoy somos campeones", reveló Balbuena, quien tuvo intervenciones decisivas en el duelo ante Centro Español. Por su parte, "Toni" Samaniego agregó: "Partido a partido demostramos que Puerto Nuevo estaba para muchas cosas. Y con fútbol, no de la boca para afuera. Lo demostramos en muchos partidos, como en Rosario. Por eso somos justos vencedores". En tanto, el capitán y referente del plantel, Kevin Redondo, remarcó la importancia de trabajar con "objetivo cortos" y destacó: "En todas las canchas salimos a jugar y a ganar. Lo demostramos en cada partido que jugamos". Además, este Puerto Nuevo contó con un plus: "Nunca bajamos los brazos", remarca el arquero Balbuena. Y la frase tiene sustento: tres de las ocho victorias del campeón llegaron en los minutos finales. El primer grito agónico fue en la tercera fecha ante Deportivo Paraguayo: cabezazo de Mario Godoy para el 2-1 en el Carlos Vallejos. En la novena, el Portuario le dio vuelta el partido a Argentino de Rosario como visitante en los seis minutos finales con tantos de Redondo y Meza. Y en el encuentro consagratorio, ante Centro Español, nuevamente Godoy apareció en tiempo adicionado. "Siempre buscamos ganar, hasta el final de cada partido", afirmó Balbuena. "El grupo es el secreto de todo esto", agregó Samaniego, cuya participación no lució tanto como la de los volantes internos o los extremos Lojda y Moreno, pero que terminó siendo fundamental por despliegue y desgaste. Y así como antes del Apertura no se hablaba de Puerto Nuevo entre los candidatos, seguramente sí se lo mencione antes del inicio del Clausura por su flamante condición de campeón. Sin embargo, eso no cambiará nada en el barrio Don Francisco, donde se seguirá trabajando para dar "pasos cortos, pero firmes", como suele repetir el cuerpo técnico. "Sabemos que plantel hay y que algún refuerzo llegará. Ahora, el equipo está más afianzado. Creo que tenemos un futuro muy bueno por delante", se anima a ilusionarse Balbuena de cara a lo que vendrá.

LA ALINEACIÓN TITULAR QUE CONSOLIDÓ DEARMAS Y QUE TAN BUENOS RESULTADOS LE DIO EN ESTE APERTURA CIERRA EL DOMINGO Por la 11ª y última fecha del Torneo Apertura, Puerto Nuevo visitará el domingo a Central Ballester desde las 15.00 horas. Para el conjunto de Gastón Dearmas, el desafío será poder concluir el campeonato de manera invicta: hasta el momento suma 8 victorias y 2 empates. La programación de esta jornada comenzará el sábado con dos partidos: Argentino de Rosario vs Atlético Lugano y Liniers vs Yupanqui. En tanto, el domingo jugarán: Defensores de Cambaceres vs Juventud Unida, Muñiz vs Deportivo Paraguayo y Central Ballester vs Puerto Nuevo. Y el lunes cerrarán Centro Español vs Sportivo Barracas.

Primera D:

Puerto Nuevo, el campeón por el que "nadie daba nada"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: