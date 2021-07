El delantero se convirtió en la séptima salida confirmada. Mientras tanto, el equipo cerrará hoy su preparación para recibir mañana a Atlético de Rafaela. La reconfiguración del plantel de Villa Dálmine para la segunda rueda del Campeonato 2021 de la Primera Nacional generó ayer una nueva salida: Sergio Sosa rescindió su contrato y se marchó rumbo a Comunicaciones, equipo de la Primera B Metropolitana. "El Colo" llegó al Violeta desde Berazategui para el pasado Torneo de Transición, cuando logró convertir dos goles: en la derrota 3-1 ante Tigre en Victoria y en la victoria 1-0 sobre San Martín en Tucumán (último triunfo en condición de visitante para el equipo de nuestra ciudad). En el actual certamen comenzó siendo titular y contó con diferentes oportunidades, aunque no pudo volver a amigarse con el gol. Ni siquiera ante situaciones muy claras como las que dispuso frente a Barracas Central en la última fecha de la primera rueda. Su salida no sorprende, porque ya se había mencionado la posibilidad anteriormente y porque había quedado relegado en la consideración de Marcelo Franchini por detrás de Alejandro Gagliardi y Juan Cruz Franzoni, al tiempo que la dirigencia sigue buscando otro centrodelantero para reforzar al plantel (tiene plazo hasta el próximo jueves). Así, Sosa se convirtió en el séptimo jugador que deja el plantel respecto al inicio del campeonato: anteriormente ya se habían alejado Tomás Garro, Stéfano Zarantonello, Ataliva Schweizer, Cristian Ojeda, Marcos Sánchez y Luciano Vázquez. Por su parte, Franco Flores (que también había sido separado) no llegó a un acuerdo para rescindir su contrato y sigue perteneciendo a la institución. Mientras tanto, el plantel cerrará hoy su preparación para recibir mañana a Atlético de Rafaela por la segunda fecha de esta segunda rueda. En su último entrenamiento de la semana, Franchini deberá decidir la nómina de convocados, entre los que aparecería por primera vez Emiliano Agüero, mientras Facundo Lando y Alejandro Gagliardi podrían reaparecer tras superar molestias físicas.



SOSA SE DESPIDIÓ DEL VIOLETA CON DOS GOLES EN SU HABER, AMBOS MARCADOS EN EL ÚLTIMO TORNEO DE TRANSICIÓN.



Primera Nacional:

Villa Dálmine; Sergio Sosa rescindió su contrato y dejó el plantel

