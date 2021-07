» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 30/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

30 de Julio de 2021









MILLA TIENE COMPAÑERO El Renault Castrol Sport Team confirmó que Jorge Barrio (vigente campeón de la Fórmula Renault 2.0 y líder del actual torneo del TC2000) será el compañero del campanense Matías Milla en los "200 Kilómetros de Buenos Aires", prueba del Súper TC2000 que se desarrollará el 4 y 5 de septiembre en el autódromo Oscar y Juan Gálvez. Antes, la categoría de mayor tecnología del país se presentará el 14 y 15 de agosto en el autódromo Provincia de La Pampa, ubicado en la localidad de Toay.



SE CERRÓ LA TERCERA Ayer concluyó la tercera fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol: Arsenal le ganó 1-0 a Argentino Juniors, que desaprovechó la oportunidad de alcanzar a Independiente y San Lorenzo (7 puntos) en lo más alto de la tabla. Además, Central Córdoba (SdE) venció 2-1 como local a Talleres de Córdoba; Gimnasia superó 1-0 en La Plata a Rosario Central en el debut del "Pulga" Rodríguez en el Lobo; y Newells derrotó 4-2 como local a Estudiantes de La Plata y así se sumó al grupo de seis equipos que comparten la tercera posición con 6 unidades. ¿SE VA VILLA? El colombiano Sebastián Villa jugó fuerte para que Boca Juniors acepte la oferta que Brujas de Bélgica realizó por su pase: ayer se despidió del cuerpo técnico y sus compañeros tras la práctica y, además, retiró sus pertenencias de los vestuarios, asegurando que no volverá a vestir la camiseta Xeneize. Esta situación se desencadenó luego que el club rechazara la oferta de 7 millones de dólares presentada por la entidad belga (que además ofreció otros dos millones por objetivos a cumplir y un porcentaje de una futura venta). DE TOKIO AL CHAMPIONSHIP El head coach de Los Pumas, Mario Ledesma, brindó ayer la lista de 47 jugadores que serán parte del Rugby Championship que comenzará el próximo 14 de agosto y se extenderá hasta el 2 de octubre. Y entre esos nombres sobresale la presencia de cuatro de los argentinos que se colgaron recientemente la medalla de bronce en el Seven de los Juegos Olímpicos: Ignacio Mendy, Marcos Moneta, Lucio Cinti y Santiago Mare. En cambio, entre las ausencias se destacan las de Agustín Creevy (relegado por el entrenador), Juan Imhoff y Benjamín Urdapilleta (el wing y el apertura decidieron no ser parte de esta gira, según explicó Ledesma). NBA: DRAFT 2021 Ayer se realizó el Draft 2021 de la NBA y la primera elección, que este año tuvo Detroit Pistons, fue Cade Cunningham. El exjugador de la Universidad de Oklahoma State es considerado uno de los mejores basquetbolistas jóvenes de Estados Unidos y acaba de tener una temporada espectacular con los Cowboys: promedió 20,1 puntos, 6,2 rebotes, 3,5 asistencias y 1,6 robos por partido.

Breves: Deportivas

30 de Julio de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: